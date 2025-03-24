運動雲

>

謝國城少棒／謝承濬開轟桃園市大勝　親臨威廉波特立志圓夢

▲謝國城盃少棒，謝承濬開轟。（圖／記者楊舒帆攝）

▲謝國城盃少棒，謝承濬開轟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽於24日進行第二天賽事，衛冕軍桃園市對戰新北市，謝承濬首局陽春砲帶動士氣，2局下單局灌進15分，最終以16比0擊敗對手。

謝承濬擔任先發游擊手，排第2棒，第一打席便鎖定第一球開轟，敲出中外野全壘打。2局下先靠對方失誤上壘，並且包含吳秉學的兩分砲在內，單局狂轟10支安打，加上對方的3次保送和3次失誤，最終攻下15分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市首戰以4比1獲勝，雖然贏球，但打擊未完全發揮。全隊在比賽結束後，進行打擊訓練做修正，並在本場比賽火力全開，總教練李政達特別點名謝承濬的首局全壘打為關鍵。他回顧首戰表現時表示，「之前全隊感冒，練習量不夠，否則實力應該不會是這樣。」

全隊的目標都是前進威廉波特，桃園市已經連續兩屆出征少棒聖地，分別拿下季軍和亞軍的佳績。李政達坦言，「大家都抱著期待和夢想，能不能達到最高峰，也得看臨場表現。」謝國城盃作為參加LLB世界少棒聯盟亞太區選拔賽，必須取得冠軍才能獲得門票。

謝承濬透露，這一轟是他的生涯第四轟，前一次開轟是在金龍盃。他表示，之前曾因為過於焦慮而陷入低潮，但回家後自行特訓並調整揮棒動作，近期手感逐漸回來。李政達也指出，謝承濬具備很好的協調性和爆發力，投打實力都非常優秀，但有時過多的思考會讓他表現受限。

謝承濬兩年前曾到訪威廉波特，觀看謝品浤的比賽，當時就立下目標，要自己也能站上這個最高的殿堂。他說，「那裡的環境不錯，聽哥哥說裡面有很多遊樂場。」當年他看到大聯盟在威廉波特的比賽，正好是國民隊與費城人隊交手，近距離觀察球員，「比台灣球員的實力還要好。」綽號「賢拜」的他，因為擁有豐富的比賽經驗而獲得此稱號，他也希望帶領隊友取得佳績。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳偉殷揭33億台灣史上最大合約內幕　實拿金額僅47％

陳偉殷揭33億台灣史上最大合約內幕　實拿金額僅47％

李珠珢大秀中文喊「加油」　不捨南珉貞幫忙拭淚

李珠珢大秀中文喊「加油」　不捨南珉貞幫忙拭淚

「5678單親媽媽」唱到台籃現場　帕拉梅拉引熱議！觀眾傻眼

「5678單親媽媽」唱到台籃現場　帕拉梅拉引熱議！觀眾傻眼

大谷翔平與楚特相擁感動球迷　回道奇主場球迷歡呼聲中選保送

大谷翔平與楚特相擁感動球迷　回道奇主場球迷歡呼聲中選保送

道奇賽揚左投曝難忘的回憶　日本街頭「真的太震撼了」　

道奇賽揚左投曝難忘的回憶　日本街頭「真的太震撼了」　

李珠珢領軍韓援3本柱首度合體　秀秀子連任Fubon Angels大隊長

李珠珢領軍韓援3本柱首度合體　秀秀子連任Fubon Angels大隊長

TPBL職籃爆衝突開罰重懲！　霍爾曼禁賽3場、蔡宸綱2場

TPBL職籃爆衝突開罰重懲！　霍爾曼禁賽3場、蔡宸綱2場

LIVE／「AI 女神」李珠珢來了！Fubon Angels開季媒體發佈會

LIVE／「AI 女神」李珠珢來了！Fubon Angels開季媒體發佈會

詹皇欽點交易帶上昔冠軍隊友　湖人網羅唐西奇背後暖心安排

詹皇欽點交易帶上昔冠軍隊友　湖人網羅唐西奇背後暖心安排

12強洗禮發現不足　張政禹不怕競爭：再提升一個檔次

12強洗禮發現不足　張政禹不怕競爭：再提升一個檔次

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

熱門新聞

陳偉殷揭33億台灣史上最大合約內幕　實拿金額僅47％

李珠珢大秀中文喊「加油」　不捨南珉貞幫忙拭淚

「5678單親媽媽」唱到台籃現場　帕拉梅拉引熱議！觀眾傻眼

大谷翔平與楚特相擁感動球迷　回道奇主場球迷歡呼聲中選保送

道奇賽揚左投曝難忘的回憶　日本街頭「真的太震撼了」　

李珠珢領軍韓援3本柱首度合體　秀秀子連任Fubon Angels大隊長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳偉殷揭台灣史上最大合約內幕　實拿金額僅47％

2李珠珢大秀「加油」　不捨南珉貞

3「5678單親媽媽」唱到台籃現場　引熱議！觀眾傻眼

4大谷翔平與楚特相擁感動球迷

5賽揚左投：日本街頭太震撼了

最新新聞

1「女戰神」蘇柏亞原民運摘金

2蔡瑀格連兩天開轟　台北市勝部迎戰南投縣

3李雅英不想搞笑藝人　要帶李珠珢逛夜市

4南珉貞一度思考引退　回憶「激動哭了」

5李珠珢體驗台灣生活　驚便利商店

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366