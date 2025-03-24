謝國城少棒／謝承濬開轟桃園市大勝　親臨威廉波特立志圓夢

▲謝國城盃少棒，謝承濬開轟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽於24日進行第二天賽事，衛冕軍桃園市對戰新北市，謝承濬首局陽春砲帶動士氣，2局下單局灌進15分，最終以16比0擊敗對手。

謝承濬擔任先發游擊手，排第2棒，第一打席便鎖定第一球開轟，敲出中外野全壘打。2局下先靠對方失誤上壘，並且包含吳秉學的兩分砲在內，單局狂轟10支安打，加上對方的3次保送和3次失誤，最終攻下15分。

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桃園市首戰以4比1獲勝，雖然贏球，但打擊未完全發揮。全隊在比賽結束後，進行打擊訓練做修正，並在本場比賽火力全開，總教練李政達特別點名謝承濬的首局全壘打為關鍵。他回顧首戰表現時表示，「之前全隊感冒，練習量不夠，否則實力應該不會是這樣。」

全隊的目標都是前進威廉波特，桃園市已經連續兩屆出征少棒聖地，分別拿下季軍和亞軍的佳績。李政達坦言，「大家都抱著期待和夢想，能不能達到最高峰，也得看臨場表現。」謝國城盃作為參加LLB世界少棒聯盟亞太區選拔賽，必須取得冠軍才能獲得門票。

謝承濬透露，這一轟是他的生涯第四轟，前一次開轟是在金龍盃。他表示，之前曾因為過於焦慮而陷入低潮，但回家後自行特訓並調整揮棒動作，近期手感逐漸回來。李政達也指出，謝承濬具備很好的協調性和爆發力，投打實力都非常優秀，但有時過多的思考會讓他表現受限。

謝承濬兩年前曾到訪威廉波特，觀看謝品浤的比賽，當時就立下目標，要自己也能站上這個最高的殿堂。他說，「那裡的環境不錯，聽哥哥說裡面有很多遊樂場。」當年他看到大聯盟在威廉波特的比賽，正好是國民隊與費城人隊交手，近距離觀察球員，「比台灣球員的實力還要好。」綽號「賢拜」的他，因為擁有豐富的比賽經驗而獲得此稱號，他也希望帶領隊友取得佳績。