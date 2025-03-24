明星長人戴維斯隨時可能復出！　獨行俠自他受傷後3勝13敗

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在轉戰達拉斯首秀就倒下的明星長人戴維斯（Anthony Davis），缺席多達16場比賽後，25日對籃網的出賽機率提升為25%，據NBA名記者史坦（Marc Stein）的消息，「一眉」計劃在26日作客尼克或28日對魔術時回歸。

獨行俠自從季中交易走當家頭牌唐西奇（Luka Doncic）後，團隊受到嚴重傷病潮襲擊，後場靈魂人物厄文（Kyrie Irving）和前鋒馬克桑斯-普羅斯珀（Olivier-Maxence Prosper）相繼報銷，達拉斯3月有3場比賽都僅有8名可用的輪替球員，人手嚴重不足。

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不過NBA名記者史坦今（24）日披露了一個好消息，自首秀遭逢內收肌傷勢，就一路養傷至今的前場新援戴維斯，下一場作客尼克的比賽，狀態已從「缺席」提升為「不太可能出賽（doubtful）」，出賽機率25%，他預計在作客尼克或魔術的比賽中回歸。

▲戴維斯本周隨時可能復出。（圖／達志影像／美聯社）

32歲的戴維斯自交易後首場對休士頓火箭受傷後，已經缺席了16場比賽，獨行俠這段期間僅繳出3勝13敗，並且遭遇了兩次連敗，其中一次是4連敗，另一次為7連敗，戰績雪崩式下滑。

目前獨行俠在西區排名第11，他們本季僅剩11場例行賽，戴維斯的回歸對他們爭取季後賽名額至關重要，至少要先回到分區前10，才能打附加賽。