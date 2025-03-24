老虎伍茲公開新戀情！甜曬與「川普前媳婦」親密照：有妳更美好

▲老虎伍茲正式公開與川普前媳婦凡妮莎的戀情 。（圖／翻攝自IG／tigerwoods）

記者游郁香／綜合報導

高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今（24）日透過社群媒體公開與凡妮莎（Vanessa Trump）的戀情，他的新伴侶凡妮莎是美國總統川普兒子（ Donald Trump Jr.）的前妻。老虎伍茲曬出兩張親密合照並浪漫寫道，「愛意瀰漫，生活有妳在身邊更加美好！」

「我們期待一起走過人生的旅程。」伍茲接著寫道，並請求外界尊重他們的隱私，「此時我們希望能對身邊親近的人保有隱私。」

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這是兩人首次公開他們的戀情，並透過社群媒體分享了這些甜蜜的時刻。在第一張合照中，老虎伍茲（49歲）和凡妮莎（47歲）微笑站在一起，擁抱彼此；第二張則是凡妮莎依偎在老虎伍茲懷中，模樣甜蜜。

據《Page Six》的消息，這段戀情正逐漸升溫，並且雙方很認真對待這段感情，「他們有很多共同點，兩人都習慣了公眾的關注。」該消息人士指出，「他們都懂得如何保持私生活的隱祕，並且都是父母。」

消息來源進一步透露，老虎伍茲與凡妮莎的關係最初是從朋友開始發展，隨後才進一步升級，「他們是很合適的一對，冷靜、避開爭議，且擁有許多相似的價值觀。」