冠軍父子檔！綠軍一哥坦圖錄影激勵　助父親帶隊NBL封王

▲塞爾提克一哥坦圖的父親賈斯汀，率隊奪下澳洲職籃NBL總冠軍。（圖／翻攝自X／NBL，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）去年奪下生涯首座NBA總冠軍後，如今他的父親賈斯汀（Justin Tatum）也擔任澳洲職籃NBL伊拉瓦拉老鷹的總教練贏得總冠軍。值得一提的是，這是老鷹隊史第2冠，距離上次奪冠要追朔至24年前。

老鷹隊昨（23）日在NBL總冠軍賽第5戰中，以114比104擊敗墨爾本聯隊，成功以3勝2敗封王。賽後總教練，也是NBA綠衫軍一哥坦圖的父親賈斯汀透露，兒子當天早晨傳來一段影片，要他轉交給全隊觀賞。

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「他傳訊息給我說，『老爸，把這段影片給你的球員看。』」賈斯汀進一步表示，「影片內容主要是讓老鷹球員理解到，他們現在緊張情緒是正常的，坦圖告訴他們如何面對封王戰。」

賈斯汀還說，老鷹球員得知綠衫軍全隊都會收看這場NBL冠軍賽後，士氣大振，「球員說，『嘿，整支塞爾提克要看我們比賽，如果他們能拿下冠軍，我們也可以。』而且這段訊息是坦圖主動錄製的，對我們全隊意義非凡。」

老鷹最終在第5戰順利封王，而效力墨爾本聯隊的前克里夫蘭騎士冠軍後衛戴拉維多法（Matthew Dellavedova）則獲頒總冠軍賽MVP，隨後他將獎項讓給勝隊老鷹後衛希基（Will Hickey），表示對方才是實至名歸的最有價值球員，獲得大批球迷喝采。

I asked Justin Tatum for a “we did it”. pic.twitter.com/UNUyWKcqOT — Olgun Uluc (@OlgunUluc) March 23, 2025

賈斯汀還在奪冠後致敬兒子，模仿坦圖奪冠時的名言，「我們做到了！」