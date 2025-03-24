道奇賽揚左投曝難忘的回憶　日本街頭「真的太震撼了」　

▲道奇史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒道奇隊與小熊隊於3月18日、19日在日本進行開幕系列賽，對於球員們來說，不只是比賽，還留下了許多場外的珍貴回憶。賽揚左投史奈爾（Blake Snell）提到，日本街道很令人震撼。

道奇專門報導網站《Dodger Blue》記者莫雷諾（Matthew Moreno）以「MLB世界巡迴賽2025：道奇在東京系列賽上盡情享受日本遠征」為題，報導了多位選手對日本的印象。

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曾兩度榮獲賽揚獎的左投史奈爾（Blake Snell）回憶道：「走在街上，我的第一印象就是這裡真的很乾淨、美麗。雖然以前就聽說過，但親自每天走在街頭，親眼看到這座城市的美，真的讓我很震撼。」

外野手艾德曼（Tommy Edman）也說：「看到日本球迷對棒球的熱情，真的讓人感到開心。我早就聽說過道奇在日本人氣很高，但實際親身感受到是完全不同的感覺。休假日我在街上散步時，遇到幾位球迷，能夠感受到他們對棒球的熱情。我真的很感謝他們，也希望未來有更多日本球迷能夠支持道奇。」

內野手赫南德茲（Enrique Hernández）同樣表示，日本球迷的熱情最讓他難忘，「他們有多熱情、對選手有多麼喜愛，讓我想起了以前在拉丁美洲像是波多黎各、多明尼加、委內瑞拉打球的日子。這些國家的球迷同樣非常熱愛棒球。」

他補充道：「這趟旅程最特別的是，我4歲的女兒第一次看到雪。對我和太太來說，這將會是永生難忘的一次旅行。她在來日本時去了迪士尼海，也是在那次看見了人生中的第一場雪，我想她永遠都不會忘記。」