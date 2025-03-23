「我準備好了！」力亞士強勢競爭開幕先發　鋒總點頭：都有可能

▲ 富邦悍將力亞士熱身賽5局無失分，表現穩定有望打頭陣 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將洋投力亞士23日熱身賽面對中信兄弟先發5局無失分，繳出穩定內容，有望爭取開幕戰先發資格。對於力亞士的表現與球數規劃，總教練陳金鋒表示，今天是他熱身賽最後一場登板，設定球數大概就是落在80球，不排除讓他扛本季首戰。

力亞士上一場官辦對樂天桃猿5局投球僅失1分，今天同樣投到5局，用79球，只被擊出4支安打，另有5次三振、1次保送，沒有失分，拿下勝投。

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陳金鋒指出，力亞士的投球量一直有在慢慢往上調整，今天的進度也符合安排，相信對於接下來的例行賽，沒有太大問題。

至於其他本土投手的球數控制與後續調整進度較慢，鋒總同樣不擔心，「幾位之前是因為有些不舒服跳過，牛棚數量都已經補上來。」目前也不會額外再安排自辦賽，會持續在既有節奏中進行調整。

針對開季先發輪值安排，陳金鋒表示尚未做出最終決定，賽前透露2名洋將輪值之外，本土人選則有張奕、李東洺、黃保羅。

至於本季首戰先發，陳金鋒表示，洋將登板的機率偏高，球隊有望連續8年由洋投打頭陣。力亞士是否最有機會出線，他在賽後僅說，「當然有可能，就看之後怎麼排定。」目前先發投手差不多都能投到80到90球，開季應該也沒什麼太大問題。

力亞士賽後接受訪問時談到今天狀況，坦言第一局有點太急了，第二局之後才找回平常該有的節奏，希望接下來就用這樣的狀態來迎接新賽季。

面對兄弟打線，他也給予高度評價，「我知道這支球隊是去年的冠軍，打線真的很強，我已經用我最好的球種在對決，他們都打得很不錯。」

是否有機會扛開幕戰先發？力亞士保持平常心，「我不確定會不會是第一場先發，但就是隨時準備好自己，迎接比賽。」

他也特別感謝隊友在守備上的支援，「很感謝隊友的守備幫忙，尤其是林哲瑄在右外野的守備真的很精彩。」他強調，自己平常不會給自己太多壓力，「就是專注準備，好好面對每一場比賽。」