「5678單親媽媽」唱到台籃現場　帕拉梅拉引熱議！觀眾傻眼

▲SBL邀請89教科書到場表演。（圖／翻攝自YT BE HEROES）

記者許凱彰／綜合報導

「5678單親媽媽」今年1月才在台籃TPBL賽場上炎上，中華民國籃球協會在22日的SBL比賽中，邀請團體「89教科書」在現場演唱《愛你真的梅辦法》，其中歌詞提到「我坐上帕拉梅拉，你帶個大媽回家；我坐上帕拉梅拉，你還在5678單親媽媽」，歌詞粗俗引發熱議，也讓在場不少觀眾傻眼。

由中華民國籃球協會主辦的SBL籃球賽事，22日彰化璞園柏力力在彰化體育館迎戰台灣啤酒，最終賽事是由彰化璞園柏力力92比81擊敗台灣啤酒。不過，籃協在開場表演時間邀請到「89教科書」演出，此舉在網路上引發熱議。

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網友紛紛開酸，「SBL是不是覺得沒人看不會被出征，才敢請這團」、「SBL真的是...腦袋跟後面觀眾席一樣空」、「阿娘喂，帕拉梅拉開到彰化體育館了」、「SBL瘋了嗎」。

事實上，「89教科書」的歌曲《愛你真的梅辦法》已經不是第一次在台籃球場上炎上，在1月早在台灣職籃TPBL寶島夢想家啦啦隊Formosa Sexy就有爭議，啦啦隊員盼盼站在C位對著場上罰球球員唱「單親媽媽」嘲諷，結果因為高錦瑋的背景被網友討論，最後是寶島夢想家球團、盼盼道歉後才稍稍緩解風波。