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德保拉坦言熱機慢　自信面對洋將競爭：我想老闆知道怎麼選擇

▲▼ 德保拉 。（圖／記者王真魚攝）

▲德保拉坦言熱機慢，自信面對洋將競爭：我想老闆知道怎麼選擇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟洋投德保拉22日對樂天桃猿熱身賽先發5局失掉3分、2分責失，被安打數9支偏多，他自認狀況調整其實不錯，都有執行到位，只是對方投得更好。對於今年面對洋將競爭人選，他對自己相當有信心，「我知道我們現在有很多好投手，但我想老闆知道怎麼做選擇。」

今年是德保拉效力兄弟第5個球季，昨天熱身賽先發5局用69球，沒有任何保送，被敲9支安打，失掉3分、2分責失。
談到昨天的狀況，德保拉說，「其實昨天感覺還不錯，只是結果沒有很好，整體來說都有執行到想要的位置，但對方打得更好，有抓到想要攻擊的球。」就內容來說，其實自己還算不錯，「也讓對方有幾次打到斷棒，還有一些內野上空的飛球。」

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兄弟今年洋將戰力完整，包括網羅了勝騎士、羅戈。德保拉正面看待隊內良性競爭，「我覺得這是很棒的一件事。」他也語帶信心笑說，「我想老闆知道怎麼做選擇，我會準備好自己。」

德保拉進一步坦言，自己向來就是熱機較慢，「有時可能比賽沒有找到節奏，還沒熱開，但隨著比賽持續進行，都會越來越好，畢竟我們是人類，總是需要一點時間。」

對於德保拉的狀況，平野惠一似乎不擔心，僅表示，「就如同他本人所說的那樣。」至於開幕戰先發人選，他直言目前尚未定案，現在確實是甜蜜的負擔。

關鍵字： 中信兄弟洋投德保拉熱身賽競爭

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