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輸給主力沒上的金塊、又被老鷹擊潰　灣區悍將格林怒了

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林不滿球隊近期表現。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

儘管勇士近20戰贏下16場，但近況實則令人憂心。在今（23）日以115比124不敵老鷹後，前鋒格林（Draymond Green）賽後毫不掩飾地表達了失望之情，直言這是一場「該死的敗仗」。

柯瑞目前因骨盆挫傷而高掛免戰牌。自他缺陣以來，勇士僅在擊敗公鹿那場打出高水準表現，反倒被缺少約基奇（Nikola Jokic）、莫瑞（Jamal Murray）與布勞恩（Christian Braun）的金塊壓制，並在今日被東區第7名的老鷹輕鬆擊敗。

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「這是一場糟到透頂的輸球。」格林說道，「賽季只剩11場比賽，每場都事關季後賽資格，我們卻這樣輸球，實在說不過去，雖然柯瑞缺陣，但這場我們本該贏下。」

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹楊恩（中）、勇士格林（右）。（圖／達志影像／美聯社）

目前勇士在戰績榜上雖仍排西區第6名，但實際上與快艇在敗場數上持平，僅因多打1場比賽暫時領先。且快艇因握有2隊對戰優勢，實際上掌握著第6種子的主動權。與此同時，第8名的灰狼也僅落後1場勝差，使勇士晉級季後賽的形勢岌岌可危。

接下來勇士將展開客場3連戰，對手分別是熱火、鵜鶘與馬刺，儘管帳面戰績不強，但若柯瑞持續缺陣，任何一場都可能成為絆腳石。

▲▼勇士天王柯瑞重摔，因「骨盆挫傷」退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞（中）對暴龍一役重摔，導致骨盆挫傷缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

原先外界認為柯瑞的短暫休兵可能成為季後賽前的「福中之禍」，讓他有機會調整體能與狀態，但在勇士本身季後賽席次未定的情況下，這段空窗反倒成為極大風險。

柯瑞預計台灣時間25日接受傷勢複查，屆時勇士將作客邁阿密，正好也是巴特勒（Jimmy Butler）自交易後首度對上老東家熱火，熱火近期雖已吞下10連敗，但面對巴特勒回歸勢必情緒高昂，勇士若無柯瑞領軍，恐怕又將陷入硬仗。

關鍵字： NBA勇士格林柯瑞金塊約基奇老鷹

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