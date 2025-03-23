吉田正尚春訓狀態佳！但開季傷兵名單出發 外野守備成復出關鍵

▲ 吉田正尚春訓狀態佳，但開季從傷兵名單出發，外野守備成復出關鍵。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

波士頓紅襪外野手吉田正尚於 22 日（台灣時間 23 日）熱身賽對坦帕灣光芒，以「第二棒・指定打擊（DH）」身份先發，3打數1安打。賽前，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）透露，考量到吉田右肩手術的恢復進度，他開季將從傷兵名單出發。不過，從目前春訓的打擊表現來看，他的揮棒狀態已無大礙。球隊計畫讓他在 3A 進行外野守備的實戰，待完全恢復後再回歸大聯盟。

吉田在春訓的 11 場比賽中展現不俗的打擊火力，打擊率與打點皆為近三年最佳。如果僅以 DH 身份出賽，他已準備就緒，不過紅襪在休賽季網羅三壘手布萊格曼（Alex Bregman），導致球隊原本的三壘主力迪佛斯（Rafael Devers）雖然有所顧慮，最終仍接受改打 DH，這使得吉田必須回到外野防區。

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對此，吉田表示，「就打擊來說，我認為（肩膀的傷勢）已經沒有問題。不過，現在有布萊格曼，正常來看，DH 位置會由迪佛斯擔任，所以我想我的 DH 機會會變少。這也是球隊的決策，畢竟這兩年我們沒有打出好成績，現在正處於全力爭勝的階段。」

吉田透露，他已與總管布雷斯洛（Craig Breslow）等管理層進行過討論，並理解球隊的決策方向。他開季預計自3A出發，逐步增加守備實戰經驗。

目前，吉田的傳球距離仍限制在 30 公尺，他坦言，「還需要再拉長一倍左右，畢竟外野手需要能將球傳到內野各個壘包。而且，去年整季我只有在外野守備 1 場比賽，實戰經驗還不足，需要透過比賽來適應。」

儘管開季無法直接進入大聯盟，吉田仍保持積極態度，「這不是我能決定的事，我要做的就是確保自己隨時準備好，一旦被叫上去，就能以最佳狀態幫助球隊。當然，我也希望能盡快回到大聯盟，但如果急著復出又受傷，那才是最糟糕的狀況。我希望自己能健康地打完整季，直到10月，並與球隊一起衝擊世界大賽。」