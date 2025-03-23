「啤酒900日圓還免小費？」美球迷震讚嘆日本球場貼心服務

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊隊與洛杉磯道奇隊在東京的開幕系列賽在熱烈氣氛中畫下句點。來自世界各地的媒體爭相報導，而美國網紅普林斯（Willie Prince） 似乎對日本獨特的「棒球文化」感到震撼不已。美國球迷也紛紛驚嘆，「簡直像夢一樣！」對日本球場的貼心服務讚不絕口。

普林斯在社群媒體上發文表示，「道奇球場應該導入這個系統，東京巨蛋真的比我們先進太多了！」他也上傳了一段短影片，關於在內野席觀賽時，他看到一名啤酒女孩走過，立即喊：「One beer, one beer！」隨後用信用卡輕鬆完成無現金支付。

當啤酒女孩用日語說「ありがとうございます！（謝謝光臨！）」，他也開心地回應：「アリガトウゴザイマス！（謝謝！）」

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畫面中，金黃色的啤酒與細膩泡沫完美搭配，普林斯品嚐後露出滿足的笑容。這種邊坐著看球、邊直接點酒的便利體驗在美國職棒並不存在，許多美國球迷對此感到驚訝，留言直呼：「美國真的落伍太多了，我們到底在幹嘛？」「應該把這位賣啤酒的女孩帶回美國！」「日本的服務真是太棒了！」

此外，當其他網友詢問啤酒價格時，普林斯回答，「大概 6 美元（約 900 日圓）。」這個數字再度引發美國球迷的震驚：不敢相信！這在洛杉磯至少要 30 美元（約 4400 日圓）。」「絕對會賣到 40 美元（約 6000 日圓）！」「感覺去日本看球，還比在道奇球場看更便宜……」「而且重點是不用給小費！」

這支短影片在短短兩天內，已突破 949 萬次觀看，掀起美國球迷對日本球場文化的熱烈討論。

▲ 超夯！普林斯分享日本球場啤酒女孩短片 。（圖／截自IG）