韓職MVP金倒永驚傳受傷！開幕戰剛敲首安就退場　將安排MRI檢查

▲金倒永。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國職棒去年冠軍隊起亞虎隊開幕戰就傳出壞消息！去年風光橫掃多項大獎的22歲強打金倒永，22日於光州主場開幕戰對NC恐龍隊，卻在比賽中跑壘時疑似拉傷左大腿，不得不提前退場，球團稍晚證實將安排MRI檢查以釐清傷勢。

金倒永此役擔任先發三壘手，首打席擊出飛球出局，3局下再度上場擊出個人本季首安，但在踩上一壘壘包後明顯感到左大腿不適，表情痛苦並以雙手扶著大腿後側肌群，隨即向教練團示意換人，由尹道鉉上場代跑。他一拐一拐地返回休息區。

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起亞球團回報傷情並表示：「金倒永因左大腿疼痛退場，將前往球團指定醫院進行MRI檢查。」消息一出震驚球迷，也為新賽季蒙上一層陰影。

金倒永在2024賽季可說是橫掃KBO聯賽的超級新星，創下最年輕、最少場次完成「30轟30盜」壯舉，單月10轟10盜、最少打席完全打擊等紀錄也令人驚嘆，整季繳出打擊率0.347、38轟、40盜、OPS 1.067的超猛成績，帶領KIA虎奪回闊別7年的總冠軍。

金倒永個人則包辦年度MVP與金手套三壘手獎項，年薪也從1億韓元暴漲至4億，刷新四年級球員合約紀錄。休賽季代表韓國隊參加12強賽，金倒永出賽5場，掃出3發全壘打，貢獻10分打點，打擊率0.412，表現也相當亮眼。

正當球迷對金倒永本季表現滿懷期待之際，卻在開幕戰首戰就遭遇傷勢突襲，後續恢復情況備受關注。