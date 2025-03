柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

▲勇士天王柯瑞重摔,並無結構性損傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)昨(21)日出戰多倫多暴龍時重摔受傷,經過核磁共振(MRI)檢查後,球隊今(22)日正式宣布,咖哩大神的傷勢為骨盆挫傷,並無結構性損傷,但他將缺席勇士即將展開的客場6連戰之旅的首戰,對手為亞特蘭大老鷹。

Steph took a hard fall and went back to the locker room ???? pic.twitter.com/V5lhLVprJE