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柯瑞「重摔」聲響嚇壞格林！檢查結果出爐　確定缺席客場之旅首戰

▲▼勇士天王柯瑞重摔，因「骨盆挫傷」退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞重摔，並無結構性損傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）昨（21）日出戰多倫多暴龍時重摔受傷，經過核磁共振（MRI）檢查後，球隊今（22）日正式宣布，咖哩大神的傷勢為骨盆挫傷，並無結構性損傷，但他將缺席勇士即將展開的客場6連戰之旅的首戰，對手為亞特蘭大老鷹。

柯瑞的傷勢發生在前役第3節剩下3分24秒，他切入禁區時與對手碰撞後重重倒地，痛苦地捂住下背，隨後退場未再回歸。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後透露，「他原本覺得自己還能回來，但我們決定不冒這個風險。希望他情況不會太糟。」

柯瑞該役上場25分鐘，攻下17分，投籃8投6中、三分球4投2中，表現依舊穩定。根據球團公布的最新消息，柯瑞將於當地時間下周一再次接受評估，勇士目前對他的恢復情況抱持樂觀態度。

▲▼勇士天王柯瑞重摔，因「骨盆挫傷」退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞確定缺席勇士客場6連戰的首戰。（圖／達志影像／美聯社）

灣區悍將格林（Draymond Green）昨日曾坦言，柯瑞摔在地上，當下的「撞擊聲」令人心驚，「你現場真的聽得到那一聲，他撞得太大力了，那是個非常可怕的瞬間，對我們也是、對他更是。希望他沒事。」

目前勇士戰績為41勝29敗，西區排名第6，接下來他們將展開客場6連戰，作客老鷹、熱火、鵜鶘、馬刺、灰熊與湖人，直到4月5日才會回主場迎戰金塊。根據《Tankathon》統計，勇士擁有西區「第4輕鬆」的剩餘賽程。

柯瑞本季出賽60場，場均能砍24.2分、4.4籃板、6.0助攻、1.1抄截，整體命中率44.7%、三分命中率39.4%，在他缺席的這段期間，勇士將更仰賴巴特勒（Jimmy Butler）與格林等老將的帶領，以及角色球員挺身而出，盼能穩住排名。

關鍵字： NBA勇士柯瑞StephenCurry格林

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