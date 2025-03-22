水手藤浪晉太郎飆速159公里　拚開季名單連5場無失分

▲藤浪晉太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

水手日籍投手藤浪晉太郎22日（台灣時間）對戰皇家，繳出無失分好投，連5戰無失分，最快飆出159公里速球，拚開季名單。

在球隊以3比7落後的第七局以第6任投手身分登板，投1局被敲1安打無失分，另有1次保送。他已連續5場比賽未失分，目前防禦率為5.40。本場共投出14球，其中6球為好球，最快球速達159公里。

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這是他相隔兩天、於春訓第七次登板。這次調整期僅有一天，是他本次春訓準備時間最短的一場。首名打者被他以145公里的指叉球在滿球數後，引誘出棒打成一壘滾地球出局。第二名打者則將他156公里、偏甜的直球打成安打，並因暴投跑上二壘。

接著他對第三名打者投出四壞球保送，使得危機擴大。不過面對第四名打者，他在一好球後以146公里的指叉球，讓打者擊出三壘滾地雙殺打，成功化解危機，並將連續無失分場次推進至五場。

藤浪在旅美第二年，也就是上個賽季，與大都會簽下1年335萬美元（約新台幣5億元）的合約，但在開幕前被下放至3A，整季未能升上大聯盟。去年休季期間，他與水手簽下小聯盟合約，目前正努力爭取進入開幕戰名單，距離球季開打僅剩6天。

截至目前為止，他在熱身賽出賽7場，總計投6.2局，被敲4支安打，投出10次四死球、4次三振，防禦率為5.40。第二場出賽對巨人隊時曾亂流失4分並投出3次四死球，嚴重拉高防禦率，但他的被打擊率僅0.182，其中6場比賽皆成功零封對手，仍展現競爭力。