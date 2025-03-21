大谷翔平曬開幕戰驚喜！ 真美子精心準備蛋糕、特製球鞋

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊大谷翔平於3月18日更新個人Instagram，公開了來自妻子真美子的特別禮物。

大谷翔平分享9張照片，其中包含一個印有他剪影的黑色禮盒。打開後，裡面是色彩繽紛、裝飾豪華的蛋糕。 蛋糕的款式多樣，包括芒果、草莓、栗子等豐富水果點綴，並搭配道奇隊與小熊隊的隊徽，還有寫著「Happy Opening Day（開幕快樂）」的巧克力牌，共計8種不同款式。

蛋糕禮盒也有兩種設計，其中一款印有東京代代木上原高級甜點店「été」的標誌，另一款則是道奇球員大嫂團的標誌，並附上「From Mamiko」的字樣，展現了真美子的用心。

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除了蛋糕外，大谷翔平還公開了一雙全新棒球鞋，鞋跟與鞋底印有愛犬的可愛圖案，讓球迷大呼療癒又充滿意義。 這份來自真美子的暖心驚喜，讓球迷們感動不已，紛紛在社群媒體留言：「鞋底有デコピン！好可愛，感覺也帶來滿滿能量！」「開幕戰勝利恭喜！デコピン球鞋加上真美子的蛋糕，真的超棒！」「真美子的用心讓人佩服，甚至還準備給對戰的小熊隊，太有愛了！」

其實，這已經不是真美子第一次展現細膩的心思。3月13日，道奇隊搭乘包機來日時，巴恩斯（Austin Barnes）的妻子妮可（Nicole）就在Instagram分享，她收到來自真美子的日式點心與Hello Kitty小禮物，再次展現她的細膩與溫暖。

▲田中真美子。（圖／達志影像／美聯社）