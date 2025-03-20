運動雲

>

塞爾蒂克易主震撼彈！61億美元刷新北美體育最高交易紀錄

▲塞爾提克一哥坦圖本季將領軍挑戰衛冕2連霸。（圖／路透）

▲塞爾提克一哥坦圖（Jayson Christopher Tatum）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

NBA衛冕冠軍波士頓塞爾蒂克近日傳出震撼消息，球隊經營權即將轉手。據美國媒體《ESPN》報導，加州私募股權公司「交響科技集團」（Symphony Technology Group）的合夥人比爾·奇斯霍姆（Bill Chisholm）將以61億美元（約合新台幣2014億元）的天價，從葛拉斯貝克（Grousbeck）家族手中收購這支聯盟老牌勁旅。

據悉，此交易金額不僅刷新北美職業運動史上最高球隊轉讓紀錄，更超越2023年NFL華盛頓指揮官隊60.5億美元的成交價，成為新的標竿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

塞爾蒂克成立近80年，是NBA創始球隊之一，歷史輝煌，坐擁聯盟最多的18座總冠軍獎盃，在北美職業運動中僅次於MLB紐約洋基的27冠與NHL蒙特婁加拿大人的24冠。最近一次奪冠就在2024年，而本季他們戰績依然亮眼，位居聯盟第三，被外界看好有望實現連霸偉業。

葛拉斯貝克家族於2002年以3.6億美元買下塞爾蒂克，持有期間帶領球隊在2008年與2024年兩度登頂。如今以61億美元賣出，投資回報率高達近17倍。據悉，家族早在去年6月便透露計畫在未來數年內逐步出售多數股權，並預計於2028年前完全退出。

關鍵字： NBA波士頓塞爾蒂克經營權轉手震撼交易運動经济

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售創北美體壇歷史

NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售創北美體壇歷史

張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟球團回報右肩脫臼

張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟球團回報右肩脫臼

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

徐基麟右肘開刀本季恐報銷　吳哲源續投Live BP

徐基麟右肘開刀本季恐報銷　吳哲源續投Live BP

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

韓YTR爆「金賽綸已婚+曾墮胎」　抱怨老公錄音曝光：他威脅我

熱門新聞

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售創北美體壇歷史

張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟球團回報右肩脫臼

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1周思齊助陣！GOATBRO 山羊兄弟成軍

2NBA塞爾提克易主！破2000億出售

3張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟回報右肩脫臼

4道奇投手東京開幕戰前求救：漢堡…

5道奇開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木

最新新聞

1塞爾蒂克易主震撼彈

2王政順活棋　不忍張士綸意外受傷

3首披黃衫2.2局丟4分　勝騎士練變速球

4擔心張士綸　平野惠一看勝騎士

5NBA塞爾提克易主！破2000億出售

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366