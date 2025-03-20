塞爾蒂克易主震撼彈！61億美元刷新北美體育最高交易紀錄

▲塞爾提克一哥坦圖（Jayson Christopher Tatum）。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

NBA衛冕冠軍波士頓塞爾蒂克近日傳出震撼消息，球隊經營權即將轉手。據美國媒體《ESPN》報導，加州私募股權公司「交響科技集團」（Symphony Technology Group）的合夥人比爾·奇斯霍姆（Bill Chisholm）將以61億美元（約合新台幣2014億元）的天價，從葛拉斯貝克（Grousbeck）家族手中收購這支聯盟老牌勁旅。

據悉，此交易金額不僅刷新北美職業運動史上最高球隊轉讓紀錄，更超越2023年NFL華盛頓指揮官隊60.5億美元的成交價，成為新的標竿。

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塞爾蒂克成立近80年，是NBA創始球隊之一，歷史輝煌，坐擁聯盟最多的18座總冠軍獎盃，在北美職業運動中僅次於MLB紐約洋基的27冠與NHL蒙特婁加拿大人的24冠。最近一次奪冠就在2024年，而本季他們戰績依然亮眼，位居聯盟第三，被外界看好有望實現連霸偉業。

葛拉斯貝克家族於2002年以3.6億美元買下塞爾蒂克，持有期間帶領球隊在2008年與2024年兩度登頂。如今以61億美元賣出，投資回報率高達近17倍。據悉，家族早在去年6月便透露計畫在未來數年內逐步出售多數股權，並預計於2028年前完全退出。