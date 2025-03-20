林郁婷能拚衛冕金牌了！國際奧會全票通過　拳擊確定續留奧運

▲台灣拳后林郁婷。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

國際奧會（IOC）今（20）日正式投票表決，全體成員一致通過，確定拳擊將納入2028年洛杉磯奧運比賽項目，對在巴黎奧運摘金的台灣拳后林郁婷在內等台灣好手來說，終於能放下心中的大石頭。這項決定也終結了多年來關於該運動管理權的爭議，確保拳擊繼續成為奧運歷史中的重要一環。

IOC執行委員會日前已批準世界拳擊總會（World Boxing）為正式認可的國際管理機構，負責未來奧運的拳擊比賽，取代之前遭開除的國際拳擊總會（IBA）。IBA因財務問題、治理缺失及道德爭議而遭IOC剔除，導致東京奧運（2021年）和巴黎奧運（2024年）的拳擊比賽均由IOC臨時管理。

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拳擊運動自1904年起便是奧運正式比賽項目，僅在1912年斯德哥爾摩奧運因瑞典法律禁止而未能舉辦。多年來，該運動一直受到管理混亂的困擾，IOC主席巴赫（Thomas Bach）曾多次強調，若要保住奧運資格，全球拳擊聯盟必須找到「可靠的國際合作夥伴」。

上個月，IOC已對世界拳擊總會給予臨時認可，本周的表決則為其地位提供最終確定，確保拳擊運動能夠順利進入2028年洛杉磯奧運。

這場投票也是巴赫12年任期內最後幾項重要決策之一，他即將卸任IOC主席，並將在稍晚的選舉中選出繼任者。目前，競爭者包括IOC資深委員薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Jr.）、世界田徑總會（World Athletics）主席科（Sebastian Coe），以及前奧運游泳選手考文垂（Kirsty Coventry）等7名候選人。

隨著拳擊順利獲得奧運資格，這項歷史悠久的運動將在2028年繼續成為奧運焦點，世界拳擊總會則肩負起改革與推動全球拳擊發展的重任。