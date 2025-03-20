世壯運大巨蛋開幕門票完售　演出卡司曝！阿爆、告五人領銜

▲2025世壯運大巨蛋開幕門票完售，持續清票中。（圖／大會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會開幕典禮將於5月17日晚間7點在臺北大巨蛋舉行，開幕門票於3月20日中午12時開賣，共6,178張門票迅速銷售一空，如有付款失敗之票券，系統將於每30分鐘自動釋出，尚未購票可隨時關注票券釋出。

世壯運執委會表示，本屆賽會共吸引2.5萬國內外熱血好手報名，突破臺灣歷年國際綜合性運動賽會紀錄，除了邀請選手參加開幕外，亦釋出名額給一般民眾，統計共可開放6,178席，票種則分為一般票、優待票及身心障礙票。

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民眾只要憑開幕典禮的電子票券，5月1日到5月31日就能在大巨蛋周邊約100家特約店家享有專屬優惠，同時享有加購世壯運周邊商品9折優惠，更可獲得「2026世界棒球經典賽小組賽」日本單人來回機票抽獎機會10組。

世壯運開幕以「We share the same Sky」為主題，藉由太陽的能量，象徵共享、包容的精神，這是一場體育盛會，更是一場雙北與全球的文化交流盛宴，匯集雙北豐富的文化資源，從傳統藝術到當代創作，呈現雙北走進全世界的初心與決心，與世界一同歡慶世壯運開幕。

開幕演出卡司包含金曲原民創作歌后ABAO阿爆、超人氣樂團告五人、「跨世代最潮」母子檔比莉周湯豪、街舞領袖林剛一(林耿弘)、哈妹(周佩芸)、囂張(蕭裕璋)、中華職棒應援團以及桌球國手莊智淵、江宏傑等人，並結合傳統文化、音樂劇、特技、舞蹈等團隊共演，組成同時涵括原住民、身障、新住民、性別平權、樂齡等多元面向，歡慶世壯運的盛大登場。

在開幕典禮之前，更特別規劃前導活動「夢想壯年遊」，遊行活動將於開幕典禮當天下午5點開始，路線自臺北市政府市府路出發，最終至國父紀念館，遊行隊伍也將安排表演團隊、企業加油團助勢，將集結逾萬名本屆報名參賽選手、隊職員及教練等人參與，歡迎市民朋友共享運動嘉年華熱鬧氛圍。

世壯運執委會提醒，未完成付款的票券將於每 30 分鐘自動釋出；尚未購票成功的民眾可隨時關注釋出票券，並請已購票但未付款者記得於期限內完成繳費。