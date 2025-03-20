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灌籃高手真人版？井上雄彥之子挑戰日職籃：不想輸給漫畫角色

▲▼灌籃高手作者井上雄彥之子挑戰日本職籃。（圖／翻攝自IG／kagoshima_rebnise_official）

▲灌籃高手作者井上雄彥之子挑戰日本職籃。（圖／翻攝自IG／kagoshima_rebnise_official）

記者游郁香／綜合報導

日本職籃B2球隊鹿兒島Rebnise近日迎來一位備受矚目的新成員，19歲的井上大道。他不僅是一名潛力控球後衛，更是《灌籃高手》作者井上雄彥的長子，此次以特別指定選手身份加入球隊，他自信喊話，「我不想輸給父親的名聲，也不想輸給漫畫裡的角色。」

井上大道身高180公分，來自東京都，過去曾赴美留學，在美國聖多瑪斯摩爾學校（St. Thomas More School）鍛鍊球技。他自小便熱愛籃球，起初是在小學二年級時受朋友邀請接觸這項運動，之後便深受籃球文化熏陶。他坦言，父親的漫畫作品對自己的成長影響深遠，而他最喜愛的角色正是以精準投射能力聞名的三井壽。

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談到加盟鹿兒島隊的感受，井上大道表示，這支球隊對他而言別具意義，「鹿兒島是我父母和祖父母的家鄉，我對這裡有很深的情感。能夠在這片有特殊意義的土地上打球，我感到非常開心。」

至於自己的籃球目標，井上大道展現出強烈的競爭心，「首先我希望能夠獲得出場機會，然後在場上證明自己。我不想輸給父親的名聲，也不想輸給漫畫裡的角色。」

井上大道的特別指定球員合約預計持續至本賽季結束，他最快可能在3月22日對陣青森隊的比賽中迎來B2職業首秀。

井上大道簡介

• 出生：2005年7月1日（19歲），東京都出身
• 經歷：世田谷區立梅丘中學→駒大高中→美國聖多瑪斯摩爾學校
• 身高/體重：180公分 / 75公斤
• 位置：控球後衛（PG）
• 背號：0號
• 家族背景：父親為《灌籃高手》作者井上雄彥，雙胞胎弟弟井上慶邦曾為駒大苫小牧高中籃球隊隊長

鹿兒島雷布奈茲（Kagoshima Rebnise）隸屬於B聯盟2級聯賽（B2），球隊前身為2008年創立的「Renova鹿兒島」，並於2016-17賽季B聯盟成立時更改為現名。球隊主場位於西原商會體育館（Kagoshima Arena），隊名「Rebnise」融合了舊隊名「RE」與鹿兒島方言「不二才（Bunise）」，象徵不畏困難、堅強不屈的精神。球隊主色為黑、紅、金三色，並擁有吉祥物「れぶにゃん」作為應援角色。

關鍵字： 日本職籃井上雄彥井上大道灌籃高手

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