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越來越適應！唐西奇「單核」碎金塊　里夫斯曝金童最被低估之處

記者游郁香／綜合報導

湖人今（20）日迎戰少了兩大招牌約基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）的金塊，「金童」唐西奇（Luka Dončić）首節就狂飆21分，替洛城早早奠定勝基，最終以120比108重回西區第3。唐西奇賽後透露，自己越來越適應「新家」，隊友里夫斯（Austin Reaves）則大讚他的身體素質被低估。

在天王詹姆斯（LeBron James）仍在養傷之下，唐西奇扛起了重任，他開賽僅用3分鐘便砍下9分，帶領球隊打出猛烈攻勢。湖人首節攻下46分，為本季單節最高得分紀錄，並取得17分領先。隨著比賽進行，湖人一度擴大分差至30分，儘管金塊在末節追回16分，湖人仍穩穩以12分之差奪勝，取得近6戰第4勝。

▲湖人金童唐西奇單核領軍擊敗金塊。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湖人金童唐西奇單核領軍擊敗金塊。（圖／達志影像／美聯社）

湖人這場比賽之所以能夠輕鬆取勝，唐西奇的發揮居功厥偉，他全場攻下31分、9籃板、7助攻，儘管首節飆出21分後手感稍稍降溫，仍為隊友創造大量空檔機會。賽後他談到自己在湖人的適應狀況，「這感覺就像搬進一個新家，來到這裡，努力去建立一個新的歸屬感，而我現在越來越適應了。」

近況同樣很火燙的隊友里夫斯也對唐西奇的表現大為讚賞，「他最被低估的一點就是他的身體素質有多強壯，想要擋住他真的很難。」對於湖人首節的表現，里夫斯則說，「當你的隊友在單節就攻下21分，那球隊自然會拿下很多分數。Luka一開始就打得非常火熱。」

▲湖人金童唐西奇單核領軍擊敗金塊。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

除了唐西奇的個人表現，湖人團隊的火力也相當驚人，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）與柯奈特（Dalton Knecht）合力投進10記三分球（合計17投10中），展現強大外圍砲火。

湖人最終以2勝2負結束本季與金塊的交手，這對於競爭激烈的西區排名至關重要，湖人目前戰績為43勝25負，勝率領先金塊，重回分區第3。

▲湖人金童唐西奇單核領軍擊敗金塊。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人金童唐西奇（左）率隊重返西區第3。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇里夫斯

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