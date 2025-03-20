康寧漢三分擦板絕殺熱火　史波斯卓苦吞執教生涯最長9連敗

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

本季NBA最驚奇的球隊底特律活塞再度展現強勢競爭力，今（20）日憑藉王牌康寧漢（Cade Cunningham）在終場前0.6秒投進的致勝三分球，以116比113逆轉邁阿密熱火，延續球隊近期的火熱狀態，也讓熱火苦吞9連敗，創下總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）執教以來最長連敗紀錄。

比賽進入最後5秒，熱火明星後衛希洛（Tyler Herro）兩罰俱中，將比分扳成103平。活塞握有最後一擊機會，熱火隊長阿德巴約（Bam Adebayo）全程跟防康寧漢，試圖封鎖他的出手機會，然而，康寧漢在24呎外迎著防守拔起出手，皮球擊中板框後彈入籃網，全場震驚，活塞完成戲劇性準絕殺。

賽後，活塞總教練畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）對康寧漢的表現讚譽有加，「我們相信康寧漢能創造最適合自己的投籃機會，我們知道他一定會出手，而今晚他更用一記幸運的擦板球帶走勝利。」

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▲活塞康寧漢三分準絕殺熱火。（圖／達志影像／美聯社）

儘管康寧漢在比賽初期手感欠佳，首節8投僅2中，最終仍繳出25分、12籃板、11助攻、2阻攻、1抄截的大三元數據，這是他本季第9次大三元，與薩波尼斯（Domantas Sabonis）並列本季第3，僅次於約基奇（Nikola Jokic）與詹姆斯（LeBron James）。此外，他只差1次大三元就能追平活塞傳奇球星希爾（Grant Hill），並列隊史單季大三元次數最多的球員。

本場勝利後，活塞戰績來到39勝31敗，近期14場比賽贏了其中10場，距離東區第4的溜馬僅有1場勝差，並與公鹿戰績持平，正在競爭第5種子的位置。值得注意的是，活塞最後2場例行賽將與公鹿對決，這2場比賽很可能決定東區的季後賽對陣形勢。

「我們現在所處的位置，沒有人預料到。」康寧漢表示，「這是我們引以為傲的成就，但我們知道，如果想在這個聯盟得到真正的尊重，我們還有很多工作要做。」

▲熱火總教練史波斯卓苦吞執教生涯最長的9連敗。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，熱火持續低迷，這場比賽的失利讓他們吞下9連敗，創下史波斯卓執教生涯最長連敗紀錄。自從交易走巴特勒（Jimmy Butler）後，熱火的戰績僅4勝16敗，本季已經19次在領先雙位數的情況下被逆轉，聯盟最多。

目前熱火戰績29勝40敗，依然排在東區第10，領先第11名的暴龍5場勝差，暫時保住附加賽資格。但由於他們的2025年首輪選秀權受前14順位保護，如果進入樂透區，他們仍可保住選秀權，但若進入季後賽，該選秀權將無條件轉讓至雷霆。這讓熱火陷入進退兩難的選擇，該繼續爭取季後賽資格，還是選擇擺爛保留選秀權？