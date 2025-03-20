運動雲

>

康寧漢三分擦板絕殺熱火　史波斯卓苦吞執教生涯最長9連敗

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

本季NBA最驚奇的球隊底特律活塞再度展現強勢競爭力，今（20）日憑藉王牌康寧漢（Cade Cunningham）在終場前0.6秒投進的致勝三分球，以116比113逆轉邁阿密熱火，延續球隊近期的火熱狀態，也讓熱火苦吞9連敗，創下總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）執教以來最長連敗紀錄。

比賽進入最後5秒，熱火明星後衛希洛（Tyler Herro）兩罰俱中，將比分扳成103平。活塞握有最後一擊機會，熱火隊長阿德巴約（Bam Adebayo）全程跟防康寧漢，試圖封鎖他的出手機會，然而，康寧漢在24呎外迎著防守拔起出手，皮球擊中板框後彈入籃網，全場震驚，活塞完成戲劇性準絕殺。

賽後，活塞總教練畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）對康寧漢的表現讚譽有加，「我們相信康寧漢能創造最適合自己的投籃機會，我們知道他一定會出手，而今晚他更用一記幸運的擦板球帶走勝利。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞康寧漢三分準絕殺熱火。（圖／達志影像／美聯社）

儘管康寧漢在比賽初期手感欠佳，首節8投僅2中，最終仍繳出25分、12籃板、11助攻、2阻攻、1抄截的大三元數據，這是他本季第9次大三元，與薩波尼斯（Domantas Sabonis）並列本季第3，僅次於約基奇（Nikola Jokic）與詹姆斯（LeBron James）。此外，他只差1次大三元就能追平活塞傳奇球星希爾（Grant Hill），並列隊史單季大三元次數最多的球員。

本場勝利後，活塞戰績來到39勝31敗，近期14場比賽贏了其中10場，距離東區第4的溜馬僅有1場勝差，並與公鹿戰績持平，正在競爭第5種子的位置。值得注意的是，活塞最後2場例行賽將與公鹿對決，這2場比賽很可能決定東區的季後賽對陣形勢。

「我們現在所處的位置，沒有人預料到。」康寧漢表示，「這是我們引以為傲的成就，但我們知道，如果想在這個聯盟得到真正的尊重，我們還有很多工作要做。」

▲▼熱火總教練史波斯卓。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火總教練史波斯卓苦吞執教生涯最長的9連敗。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，熱火持續低迷，這場比賽的失利讓他們吞下9連敗，創下史波斯卓執教生涯最長連敗紀錄。自從交易走巴特勒（Jimmy Butler）後，熱火的戰績僅4勝16敗，本季已經19次在領先雙位數的情況下被逆轉，聯盟最多。

目前熱火戰績29勝40敗，依然排在東區第10，領先第11名的暴龍5場勝差，暫時保住附加賽資格。但由於他們的2025年首輪選秀權受前14順位保護，如果進入樂透區，他們仍可保住選秀權，但若進入季後賽，該選秀權將無條件轉讓至雷霆。這讓熱火陷入進退兩難的選擇，該繼續爭取季後賽資格，還是選擇擺爛保留選秀權？

關鍵字： NBA活塞康寧漢熱火希洛阿德巴約絕殺

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

美好開端！大谷翔平開轟：當下就覺得會過，後面有點微妙...

美好開端！大谷翔平開轟：當下就覺得會過，後面有點微妙...

羅戈披黃衫熱身賽首秀失分　曾聖安關鍵安打帶頭助龍3比1勝兄弟

羅戈披黃衫熱身賽首秀失分　曾聖安關鍵安打帶頭助龍3比1勝兄弟

天使隊總教練出奇招：更衣室內禁止使用手機！

天使隊總教練出奇招：更衣室內禁止使用手機！

大谷首轟被小學生撿到　10歲球迷接到練習球：有一天我要超越他

大谷首轟被小學生撿到　10歲球迷接到練習球：有一天我要超越他

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

熱門新聞

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

「可能吃太多壽司了…」 道奇投手開幕戰前的求救：給我漢堡！

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木

2道奇投手東京開幕戰前求救：漢堡…

3大谷開轟後遭敬遠引噓聲：這也要躲？

4台灣小心！井端點名五大主力出征WBC

5大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

最新新聞

1灌籃高手作者之子挑戰日本職籃

2瑞佛斯找公鹿雙星開私人會議

3唐西奇碎金塊　隊友曝他最被低估之處

4活塞康寧漢三分擦板絕殺熱火

5台北戰神網羅「甜瓜迷」強力前鋒

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366