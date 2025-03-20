溫班亞瑪血栓整季報銷後　勇士格林有信心奪最佳防守球員

▲勇士格林（左）有信心奪下本季年度最佳防守球員。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因血栓整季報銷後，勇士悍將前鋒格林（Draymond Green）強烈推薦自己應該獲選年度最佳防守球員（DPOY）。這位34歲的老將在過去7年內4次進入該獎項的前10名，並於2016-17賽季奪下該獎。在勇士昨（19）日以104比93擊敗公鹿後，格林更加堅定地認為，這座DPOY獎盃應該屬於他。

「我看遍整個聯盟，沒有多少球員能像我這樣在防守端影響比賽。」格林自信表示，「也沒有幾個球員能像我這樣徹底打亂一支球隊的進攻，我百分之百有資格爭奪這個獎項。」

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他進一步說道，「尤其是在溫班亞瑪受傷後，我更可能拿下DPOY，這個獎原本看起來會是他的，但現在機會屬於我，我百分之百有競爭力，接下來的13場比賽，我會繼續努力證明自己，而這場對公鹿的比賽就是最好的例子。」

▲勇士悍將格林（中）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

格林此役的防守表現，確實是他爭奪年度最佳防守球員的有力證明。在勇士缺少柯瑞（Stephen Curry）的情況下迎戰陣容完整的公鹿，外界普遍認為勇士將吞敗。然而，巴特勒（Jimmy Butler）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等人聯手在進攻端挺身而出，填補了柯瑞的空缺。但這場勝利的關鍵，仍在於格林對公鹿王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的防守表現。

格林此役擔任安戴托昆波的主要防守者，並在兩人對位的回合中將他壓制至7投0中。比賽開局，公鹿的首回合進攻便被格林破壞。

安戴托昆波向來習慣以碾壓式打法攻擊禁區，但這場比賽，他在格林的防守干擾下多次發生失誤，甚至連投籃機會都寥寥無幾，這種場面極為罕見。

這場比賽進一步證明了格林對勇士防守端的重要性，即便年屆34歲，他仍然是勇士防線的核心。本季勇士的防守效率排名聯盟第7，而格林的影響力至關重要。當格林不在場時，勇士每百回合失分比他在場時多出近3分。此外，他場均防守14.3次投籃，為全隊最多，而對手在他的防守下命中率42.5%，此數據在聯盟（至少防守12次投籃且出賽50場以上）排名第5。

「格林今晚對安戴托昆波的防守真的令人難以置信。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後讚賞道，「格林證明了自己仍是世界上最偉大的防守者之一，不只是防守，他的領導力和能量也至關重要。」

安戴托昆波此役16投5中，僅拿下20分，遠低於他本季場均30.2分、近6成投籃命中率的水準。格林雖然不像溫班亞瑪或戈貝爾（Rudy Gobert）那樣擅長保護禁區，但他仍然是聯盟最具多功能性的防守者之一。他能夠從1號位防到5號位，在防守中鋒時身材略顯吃虧，但他的力量與防守智商彌補了這點。

然而，本季想要奪得DPOY並不容易，莫布里（Evan Mobley）、小傑克森（Jaren Jackson Jr.）和丹尼爾斯（Dyson Daniels）等人都是強勁競爭者。但格林絕對值得被納入討論範圍，截至今日，他在賭盤上以+300的賠率排名第2，僅次於莫布里。