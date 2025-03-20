井端監督點名五大主力出征WBC 期待大谷翔平領軍

▲大聯盟東京開幕戰5名日本球星，佐佐木朗希、大谷翔平、今永昇太、鈴木誠也、山本由伸 。（圖／截自道奇官方IG）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊以6比3擊敗芝加哥小熊隊，東京開幕戰豪取二連勝。日本國家棒球隊（侍JAPAN）總教練井端弘和此戰賽前擔任Prime Video嘉賓，隨著2026年3月世界棒球經典賽（WBC） 開幕進入倒數，井端在直播中談到了球隊的選材標準。

賽後的QA環節中，井端教練回應了觀眾的提問，當被問及，「選拔國家隊時的標準」時，他簡潔地表示，「當然是想挑選最好的選手。」但隨後他也進一步分析，日本隊在上屆WBC的準決賽和決賽，所有得分都來自全壘打，顯示出在高強度的國際賽中，單靠連續安打得分的機會較少。

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他強調，「像今天大谷選手那樣的一發全壘打，往往會成為勝負的關鍵。因此，我們一定會挑選能夠擊出長打的打者。」 此外，擔任特別導播的石橋貴明向井端教練拋出了一個問題，「對您來說，最重要的守備位置是哪裡？」 對此，井端教練坦言，目前大聯盟沒有日本內野手，這是一個不容忽視的問題。他說道，「如果能有更多日本內野手在大聯盟發展，那將是一件好事。」

作為前內野手的他，特別希望未來能有更多日本選手挑戰美國職棒內野防區。 這次東京系列賽聚集了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希（以上皆為道奇隊）、今永昇太、鈴木誠也（以上為小熊隊） 這五位日本球員。然而，除了這些明星級球員外，日本現役大聯盟球員還包括達比修有（聖地牙哥教士）、菊池雄星（洛杉磯天使）、吉田正尚（波士頓紅襪）等人，這讓WBC的選材變得更加困難。

井端教練笑著表示，「如何安排打線，這將是我未來一年的重要課題。」 本場比賽的另一位特別來賓——前道奇隊投手黑田博樹 也為日本隊衛冕WBC獻上祝福。對此，井端教練則表示，「我知道日本全國球迷都對我們寄予厚望，我一定會全力以赴，不負期待。」 毫無疑問，在井端教練的WBC選材計畫中，大谷翔平將會是他最為倚重的球員之一。

台灣先前從經典賽資格賽中脫穎而出，成功獲得會內賽門票，有望與日本、韓國、澳洲及捷克同為C組。