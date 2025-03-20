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大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

▲▼大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟。（圖／路透社）

▲大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕系列賽第二戰今天在東京巨蛋舉行，洛杉磯道奇的大谷翔平在比賽中擊出本季首支全壘打，成為自2004年紐約洋基隊松井秀喜以來，首位在日本舉行的MLB正式比賽中開轟的日本選手。

今晚東京巨蛋吸引了4萬2367名球迷進場觀賽，大家都期待大谷翔平能在返鄉比賽中展現實力。每當播報員念出他的名字，現場總是響起熱烈的歡呼聲。大谷也不負眾望，在比賽中擊出了一記陽春全壘打，讓全場觀眾為之沸騰。

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這支全壘打出現在比賽的第五局上，大谷面對99英里的速球，將球擊出中外野牆外。雖然有球迷試圖接住這顆球，但未能成功，球掉回場內，裁判最終判定為全壘打。大谷在賽後表示，「鬆了一口氣。雖然感覺有點微妙，但能打出來真的很開心」。

▲▼大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟。（圖／路透社）

這顆全壘打球後來被芝加哥小熊隊的中外野手阿姆斯壯扔回外野席，最終被一名10歲的小學生接到，這位小球迷表示要將這顆球當作傳家寶珍藏。

大谷翔平在這次系列賽中表現出色，18日首戰擊出2安2得分，19日再度開轟，幫助道奇隊以4比1和6比3連續擊敗小熊，取得二連勝。他在賽後表示，「在東京取得了很好的開始，我會繼續為爭取世界冠軍努力」。

比賽結束後，大谷與隊友山本由伸、佐佐木朗希自拍留念，並發布在道奇隊官方Instagram上，配文「謝謝，東京」。球迷們紛紛留言表示對這張照片的喜愛和對球員們的支持。

這次在家鄉球場的比賽，不僅讓大谷翔平展現了實力，也讓他與其他日本球員在場上互動，留下了美好的回憶。球迷們期待大谷翔平和他的隊友們在接下來的比賽中繼續有精彩的表現。

關鍵字： 大谷翔平

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