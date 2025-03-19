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火力全開！樂天桃猿狂掃18安痛擊台鋼雄鷹　12比3豪取二連勝

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿19日對戰台鋼雄鷹，全場猛敲18支安打，展現強大火力，以12比3大勝，拉出二連勝，並拿下熱身賽第四勝。

比賽一開始，桃猿就展現積極攻勢。2局上，林承飛靠著對方守備失誤與暴投推進至三壘，接著馬傑森擊出滾地球送回1分。3局上，林立補上一記高飛犧牲打再下一城，桃猿持續擴大領先。

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4局上，桃猿攻勢大爆發，馬傑森、宋嘉翔、成晉與林立相繼敲出安打攻下2分，梁家榮選到保送後，廖健富延續前一戰的火燙手感，適時敲出安打貢獻2分打點，林承飛也獲得保送。台鋼此時更換投手，由陳宇宏接替先發投手江承諺，不過馬傑森仍敲出關鍵安打，再添2分，這個半局桃猿一口氣灌進6分，將比數拉開至8比0。

台鋼在4局下展開反攻，並成功敲開桃猿先發投手黃子鵬的防線。兩出局後，曾昱磬被觸身球保送，吳念庭擊出平飛安打攻佔得點圈，顏郁軒選到保送形成滿壘，張肇元隨後敲出適時安打，一口氣追回2分。

桃猿攻勢仍不間斷，6局上，林承飛敲出三壘安打，接著馬傑森以高飛犧牲打再添1分。7局上，馮健庭、成晉與林政華接連敲安，再添1分，隨後李勛傑補上安打，讓桃猿再下一城。8局上，游承勳擊出二壘安打，再靠滾地球推進回來得分，將比數進一步拉開至12比2。台鋼在8局下由王柏融與吳念庭擊出安打，追回1分，但無力再追趕。

桃猿全場18支安打，其中陳晨威連續兩場繳出三安猛打賞，林立貢獻2分打點，廖健富則有3分打點進帳，馬傑森擊出兩支安打，並帶回4分打點，表現亮眼。成晉同樣繳出猛打賞，貢獻1分打點與兩次得分。

投手部分，黃子鵬本場比賽第二度在熱身賽擔任先發，主投4局，用球數達到80球，被敲出三支安打，送出兩次三振，失2分。5局開始，威能帝接替登板，這是他本季首度亮相，8局下遭到台鋼狙擊失分，但整體中繼4局，被敲三支安打，失1分，用球數達到64顆。賴胤豪則在最後一局登板，無失分。

台鋼方面，先發左投江承諺未滿4局就狂失8分，最終吞敗。全隊僅擊出6支安打，相較桃猿的火力遠遠不及，其中吳念庭擊出兩安，貢獻1分打點與1得分，但仍難以抵擋桃猿猛烈的進攻。

▲樂天桃猿馬傑森 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿馬傑森 。（圖／樂天桃猿提供）

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