大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平於19日「MLB東京系列賽（MLB Tokyo Series presented by Guggenheim）」對戰芝加哥小熊隊的比賽中，以「第一棒指定打擊（DH）」身份先發出場。5局扛出本季首轟，追平個人最速紀錄。道奇終場6比3勝出。

大谷翔平前兩打席分別擊出左外野飛球、一壘滾地球出局，第5局的第三個打席，面對皮爾森（Nate Pearson），在第5球果斷揮棒，將球擊向觀眾席，轟出本季首支全壘打！

儘管小熊隊要求重播輔助判決，但結果維持原判，大谷正式寫下本季首轟紀錄。在賽季第2場就開轟，也讓他追平2021年個人最快開轟紀錄，當年他締造單季46轟。

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值得一提的是，在日本舉辦的大聯盟例行賽中，能夠開轟的日本球員，上一次要追溯到2004年3月31日的松井秀喜（當時效力於洋基），大谷成為相隔21年來的第2人。

大谷翔平這一轟也是道奇單場第3轟，目前6比2領先小熊。

隨後的第4打席，大谷翔平遭到故意四壞球，場內爆發大量噓聲，美國媒體也表達了不滿。



第7局2出局二壘的情況下，道奇6比3領先，小熊隊選擇了故意敬遠大谷翔平，擠滿日本球迷的場內爆發大量噓聲。雖然這是正式比賽，對於落後的小熊隊來說這是合理的選擇，但在X平台上，美國媒體相關人士也公開表達了不滿。

MLB官方網站記者克萊爾（Michael Clair）表示，「我恨、恨、恨這裡的故意四壞球。它剝奪了東京球迷在東京看到大谷為數不多的打席之一。這才是162場比賽中的第2場！如果你現在沒有信心對他投球，那就投降吧。」

此外，美國加州當地廣播台「KCLA」的記者海恩斯 （Darren M. Haynes）也說，「小熊隊對大谷採取故意四壞球，東京巨蛋的球迷表現出憤怒。因為他們花了大錢就是為了觀看大谷的表現。」他對日本球迷表示同情。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

佐佐木朗希則迎來大聯盟首秀，擔任先發投手。他因控球不穩，僅投3局被敲1支安打，失1分，送出3次三振，但也出現5次四壞球，最終提前退場。佐佐木在休賽季透過入札制度（Posting System），自日本職棒千葉羅德海洋隊轉戰美國。

小熊隊的鈴木誠也，本場比賽擔任第二棒・指定打擊（DH），但表現不佳，4打數無安打，選到1次四壞球。



MLB例行賽將於27日（台灣時間28日）正式展開，道奇隊將對戰底特律老虎隊，而小熊隊則將與亞利桑那響尾蛇隊交手，正式進入2025年球季的爭奪戰。

