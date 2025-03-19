天母球場邊看球邊開趴！味全龍熱銷特殊席位20日開放搶購

▲▼味全天母主場特殊席位3/20全面開賣。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍球迷引頸期盼的天母主場特殊席位，即將於3月20日正式開賣！這次推出的席位包括星空露營席、龍焰燒烤席、龍星雙人席及龍閣家庭席，每個席位都帶來獨特的美食饗宴與觀賽體驗，邀請球迷親身感受龍隊主場賽事魅力。

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星空露營席去年開賣即秒殺，今年好評加開增設至六座奢華露營席，提供更多球迷體驗機會。現場提供「達美樂披薩」與啤酒，讓您在舒適的空調帳幕中，與三五好友享受最獨特的庭園式觀賽體驗，感受比賽與露營交織的樂趣。

熱愛燒肉的球迷別錯過！本季龍焰燒烤席攜手「股感媒體StockFeel」，帶來各式風味香腸、杏鮑菇吃到飽，打造最強野球燒肉席位，大口吃肉享受最豪邁的棒球夜！

想要邊看球賽邊享受異國美食？龍星雙人席特別邀請「RollFive樂發福」提供墨式風情美食，讓您與最親密的球伴在特製雙人座椅上，享受舒適觀賽空間的同時，沉浸在異國風味的美食饗宴中，為龍將們熱情應援！

今年全面升級的龍閣家庭席，不僅讓您與家人共度熱血球賽時光，還將全年推行寵物友善措施，歡迎球迷與家中毛孩一同進場同樂！此外，每組席位將提供「Chili’s」美式分享餐，讓您與親朋好友一邊品嚐美食，一邊為球場上的龍將們加油，度過最棒的家庭時光！

此外，能夠一覽天母球場天際線的貴賓包廂，不僅依然享有極致觀賽體驗，今年更與天母球場超人氣美食「德克士炸雞」合作，提供貴賓享用豐盛的脆皮炸雞派對餐，另贈球星或小龍女迎賓卡、包廂專人訂餐與送餐服務，以及免排隊專屬進場通道。歡迎來信官網預約。

2025賽季，味全龍為球迷帶來更多創新觀賽體驗，不僅能享受棒球賽事，還能盡情大啖美食、與摯愛家人及寵物共享歡樂時光。3月20日全面開賣，機會有限，敬請把握！

▲▼味全天母主場特殊席位3/20全面開賣。（圖／味全龍提供）