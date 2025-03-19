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克蕭遊日本驚呼大谷翔平無所不在　讚山本由伸是兒子的投球教科書

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）雖然因傷無法參與本季開幕戰，但仍自費帶著家人來到日本，親自見證這場備受矚目的大聯盟東京開幕戰。他在轉播席上擔任特別來賓，談到了兩位日本球星大谷翔平與山本由伸，並給予極高評價。

克蕭受訪時提到，大谷翔平在全球棒壇的影響力無庸置疑，但親自來到日本後，他才真正感受到大谷的超高人氣。「翔平在日本是超級巨星，但來到這裡後，我才發現他真的無所不在。無論走到哪裡，每個廣告看板上都有他的身影，這是一種很瘋狂的體驗！」克蕭笑著說。

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比賽當天，東京巨蛋座無虛席，每當大谷站上打擊區時，全場都會瞬間安靜，球迷們紛紛拿起手機準備拍攝，讓克蕭對此景象印象深刻。他表示：「我們都知道大谷是當今世界最偉大的棒球選手，來到日本後，我更深刻體會到他的影響力。」
除了大谷翔平之外，克蕭也對道奇隊的新王牌山本由伸大加讚賞。克蕭表示：「他是我見過投球動作最流暢、最有效率的投手之一。從熱身投球到站上投手丘，他的投球姿勢完全一致，這是最理想的投球方式。」

更有趣的是，克蕭還透露他已經告訴8歲的兒子查理，一定要認真觀察山本的投球方式：「這就是最完美的投球方式，他的身體運用技巧值得學習！」

雖然無法參與比賽，克蕭這趟日本行卻充滿驚喜。他受邀參加了大谷、山本與佐佐木朗希舉辦的球隊晚宴，還親眼見證了鮪魚解體秀，大快朵頤。此外，他也利用休息時間前往京都旅遊，並在社群媒體上分享自己的觀光照，展現對日本文化的喜愛。

關鍵字： 大谷翔平克蕭山本由伸日本棒球

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