山本由伸變迷弟？記者會狂拍大谷翔平　主角超配合比YA

▲大谷翔平對著山本由伸比YA。（圖／截自山本由伸IG）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟東京系列賽於18日在東京巨蛋開打，道奇隊以4比1擊敗小熊，迎來開幕戰勝利。本場比賽中，日本兩大球星大谷翔平和山本由伸都成為焦點，不過比賽結束後的記者會上，兩人卻上演了有趣互動！

本場比賽中，山本由伸先發5局，僅被敲3支安打、失1分，順利本季首勝，隨後先行進入記者會接受訪問。而就在山本準備離場的時候，大谷翔平也來到會場外等待，準備接棒受訪。

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沒想到，山本並沒有立刻離開，反而掏出手機，站在門口拍攝大谷，像極了一位興奮的粉絲。坐在椅子上的大谷發現後輩拿著手機對著自己，立刻配合比出「勝利手勢✌」，讓現場氣氛頓時輕鬆起來。

山本拍完後，露出滿意的笑容才轉身離開，留下這個可愛的互動畫面。而山本由伸隨後也在IG分享他的粉絲視角作品，一系列東京開幕戰照片，已經破13萬按讚。

大谷翔平此戰道奇隊開路先鋒，以 5打數2安打2得分 的表現，幫助球隊拿下勝利；山本由伸則在 MLB首場開幕戰 就投出 5局3安打1失分的優質先發，成為勝利投手。兩位日本球星在投打兩端攜手領軍，成為道奇開幕戰的最大功臣。