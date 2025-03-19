運動雲

>

東京系列賽票價飆升至309萬日幣！ 韓媒驚超越首爾賽事熱度

▲▼大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社

記者王真魚／綜合報導

2025年3月18日，東京巨蛋迎來了年度最受矚目的MLB開幕戰，洛杉磯道奇隊以4-1逆轉戰勝芝加哥小熊隊。這場比賽吸引了大量球迷，尤其是因為大谷翔平登場，成為焦點。這也是史上首次由兩位日本投手擔任開幕戰先發，山本由伸與今永昇太分別代表道奇隊與小熊隊，「日本人對決」引發了熱烈的討論。

韓國媒體對於東京系列賽的售票狀況特別關注，並指出二手票市場的價格高達3000萬韓元（約309萬日圓、67萬9800台幣），這一價格比去年首爾系列賽的票價更為驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國《中央日報》報導稱，東京系列賽的四場比賽門票開賣後迅速售罄，隨後二手市場迅速火爆。以全球票務平台StubHub為例，3月18日的開幕戰門票價格最高達3000萬韓元（約69萬台幣）。

由於日本自2019年起實施《票務不正轉售禁止法》，這樣的票務轉售價格引發了主辦方的關注，並警告轉售票者可能面臨1年以下監禁或100萬日圓以下罰款，甚至兩者並罰。然而，這些警告似乎並未遏制二手市場的火熱，韓國媒體將其形容為「黑市票務戰爭」。

韓國媒體進一步分析稱，這場票務狂潮的背後，無可否認的是大谷翔平的影響力。自2018年加盟洛杉磯天使隊以來，大谷便因其出色的二刀流球技（投手與打者兼任）成為全球焦點。他不僅帶領道奇隊贏得2023年世界大賽冠軍，還獲得了兩度MVP殊榮，並成為無可取代的MLB超級明星。當大谷出現時，無論是在羽田機場還是道奇隊下榻酒店，大批粉絲爭相一睹其風采。

道奇隊的弗里曼表達了對東京系列賽的期待。他預測，這場比賽將比去年在首爾舉行的系列賽更加盛大。他表示：「這將比韓國的比賽更為震撼，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等球星的參與將讓整個賽季更加精彩。」

同時，韓國媒體對此作出反應，《東亞日報》好奇弗里曼為何將兩場比賽進行比較，而弗里曼則坦言：「因為我們有大谷、山本和佐佐木，而對手小熊隊也擁有今永昇太和鈴木誠也。」

不論如何，隨著賽季的進行，大谷翔平的存在無疑成為球迷和媒體關注的焦點，無論是在東京還是首爾，大谷翔平都無可避免地成為了MLB的代言人和全球焦點。在19日的第二場比賽中，佐佐木朗希將成為第二位登場的日本投手，繼續為這場激動人心的比賽注入更多期待。

關鍵字： MLB大谷翔平東京系列賽韓國媒體門票狂潮

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

新庄剛志大讚古林睿煬：大聯盟球探一定嚇壞了

新庄剛志大讚古林睿煬：大聯盟球探一定嚇壞了

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

東京系列賽票價飆升至309萬日幣！ 韓媒驚超越首爾賽事熱度

東京系列賽票價飆升至309萬日幣！ 韓媒驚超越首爾賽事熱度

「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

佐佐木朗希今在東京巨蛋迎戰小熊！神秘妻子是否現身？

佐佐木朗希今在東京巨蛋迎戰小熊！神秘妻子是否現身？

冷氣團發威低溫0.2度 各地 #飄雪 美景曝！

熱門新聞

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

新庄剛志大讚古林睿煬：大聯盟球探一定嚇壞了

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照

2大谷翔平東京開幕戰罕見緊張！

3雷射筆干擾比賽！球迷怒轟：日本的恥辱

4劉錚領銜　中華男籃對決關島12人出爐

5新庄剛志大讚古林：大聯盟球探嚇壞

最新新聞

1勇士主帥看好巴特勒不再搞事

2賀丹賀博回歸中華男籃 3度參戰瓊斯盃

3「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照

4弗里曼談今天出場可能性！教頭不擔心

5達比修右肘發炎　開幕戰可能趕不上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366