東京系列賽票價飆升至309萬日幣！ 韓媒驚超越首爾賽事熱度

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社

記者王真魚／綜合報導

2025年3月18日，東京巨蛋迎來了年度最受矚目的MLB開幕戰，洛杉磯道奇隊以4-1逆轉戰勝芝加哥小熊隊。這場比賽吸引了大量球迷，尤其是因為大谷翔平登場，成為焦點。這也是史上首次由兩位日本投手擔任開幕戰先發，山本由伸與今永昇太分別代表道奇隊與小熊隊，「日本人對決」引發了熱烈的討論。

韓國媒體對於東京系列賽的售票狀況特別關注，並指出二手票市場的價格高達3000萬韓元（約309萬日圓、67萬9800台幣），這一價格比去年首爾系列賽的票價更為驚人。

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韓國《中央日報》報導稱，東京系列賽的四場比賽門票開賣後迅速售罄，隨後二手市場迅速火爆。以全球票務平台StubHub為例，3月18日的開幕戰門票價格最高達3000萬韓元（約69萬台幣）。

由於日本自2019年起實施《票務不正轉售禁止法》，這樣的票務轉售價格引發了主辦方的關注，並警告轉售票者可能面臨1年以下監禁或100萬日圓以下罰款，甚至兩者並罰。然而，這些警告似乎並未遏制二手市場的火熱，韓國媒體將其形容為「黑市票務戰爭」。

韓國媒體進一步分析稱，這場票務狂潮的背後，無可否認的是大谷翔平的影響力。自2018年加盟洛杉磯天使隊以來，大谷便因其出色的二刀流球技（投手與打者兼任）成為全球焦點。他不僅帶領道奇隊贏得2023年世界大賽冠軍，還獲得了兩度MVP殊榮，並成為無可取代的MLB超級明星。當大谷出現時，無論是在羽田機場還是道奇隊下榻酒店，大批粉絲爭相一睹其風采。

道奇隊的弗里曼表達了對東京系列賽的期待。他預測，這場比賽將比去年在首爾舉行的系列賽更加盛大。他表示：「這將比韓國的比賽更為震撼，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等球星的參與將讓整個賽季更加精彩。」

同時，韓國媒體對此作出反應，《東亞日報》好奇弗里曼為何將兩場比賽進行比較，而弗里曼則坦言：「因為我們有大谷、山本和佐佐木，而對手小熊隊也擁有今永昇太和鈴木誠也。」

不論如何，隨著賽季的進行，大谷翔平的存在無疑成為球迷和媒體關注的焦點，無論是在東京還是首爾，大谷翔平都無可避免地成為了MLB的代言人和全球焦點。在19日的第二場比賽中，佐佐木朗希將成為第二位登場的日本投手，繼續為這場激動人心的比賽注入更多期待。