「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

記者游郁香／綜合報導

「排球甜心」廖苡任上周宣布旅日生涯將告一段落，3月22日、23日的比賽，是她在日本V聯賽福岡Kanoa的最後2戰，她坦言非常捨不得，球團原本很有意願與她續約，但她去年考上北市大博士班，加上今年有國際賽和全運會，她擔心自己影響團隊，只能忍痛離隊。

▲「排球甜心」廖苡任即將結束旅日生涯，內心十分不捨。（圖／翻攝自IG／elaine0608）

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廖苡任去年8月展開旅日生涯，加盟日本V聯賽福岡Kanoa，但雙方日前決定不續約，3月22日、23日的比賽，是她旅日生涯的最後2戰，她直呼非常不捨，「球團也非常有意願續約，是因為我在去年考上北市大博士班，我就是覺得打球跟念書是可以並存的。運動員不是頭腦簡單四肢發達的。儘管我盡力協調教授是否能線上上課，有些教授還是傾向實體上課，所以我不得不為自己的未來著想。」

廖苡任也提到，今年賽季還有國際賽及全運會等重要賽事，「我擔心我晚到日本，對球隊的戰績會有影響，不能因為自私自利而影響團隊。」她最終決定回台發展，不過讓她很欣慰的是，透過站上日本聯賽的舞台，讓大家看見台灣，她強調旅外「不是為了自己」。

▲「排球甜心」廖苡任將迎來旅日最後2場比賽。（圖／翻攝自IG／elaine0608）

「不管是在台灣，還是旅外的選手，都值得被關注。因為沒有在台灣的經驗累積，也沒有機會可以出國旅外。」對於這次旅外經驗，廖苡任滿懷感激，「我把日本的隊友都當妹妹疼愛，她們也對我很好，我們在場上的溝通非常順暢。」

廖苡任也分享，賽季後期她的先發機會越來越多，感謝教練及隊友的信任，隊友告訴她，「台灣真的有很多好的選手」，這句話讓她相當感動。