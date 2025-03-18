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陳晨威猛打賞突破「賓士哥」　陳克羿好投領桃猿2比1險勝獅子軍

▲▼陳克羿。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳克羿。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿18日與統一獅交手，上演投手戰。陳克羿先發4局無失分，帶領球隊以2比1獲勝，終止熱身賽2連敗，而統一獅則苦吞3連敗。

1局下，陳晨威率先突破統一獅本季新簽下的洋投「賓士哥」梅賽斯（C.C. Mercedes），敲出安打上壘，隨後林立擊出三壘滾地球，經重播輔助判決改判為安打，成功上壘。接著廖健富掃出二壘安打，送回1分，讓桃猿先馳得點。

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桃猿在2局下再度發威，張閔勛掃出右外野平飛安打，馮健庭延續攻勢也敲安打，成晉擊出滾地球推進跑者至二、三壘，陳晨威再度建功，掃出二壘安打追加1打點，將比分擴大至2比0。

統一獅在5局下面對桃猿第二任投手李家明，一度攻佔滿壘，但最終未能突破得分。6局下，二壘手林泓弦移防游擊，在三壘有跑者時，精彩沒收張閔勛的平飛球，成功阻擋桃猿攻勢。

統一獅先發洋投梅賽斯在前三局略顯不穩，但之後回穩，連續解決9名打者。本場比賽他先發4.1局，被敲5支安打，奪5次三振，失2分，表現漸入佳境。9局上，獅隊展開最後反攻，陳重羽獲得保送，兩出局後邱智呈延續好手感，單場敲出3安猛打賞，幫助獅隊追回1分，但最終仍無力逆轉。

桃猿投手群表現出色，先發陳克羿4局被敲3安打，三振、保送各1次，無失分，表現穩健。李家明接替2局無失分，莊昕諺投出保送後製造雙殺，形成變相3上3下，朱承洋投1局無失分，陳柏豪後援1局失1分。打線方面，陳晨威單場3安猛打賞，貢獻1打點，廖健富3打數2安，也送回1分，成為球隊勝利功臣。

關鍵字： 棒球樂天桃猿統一獅陳克羿猛打賞

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