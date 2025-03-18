貝茲因身體不適緊急返美　羅伯斯：體重急遽下降又脫水

▲道奇隊貝茲（Mookie Betts）因身體不適提前返回美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇球星貝茲（Mookie Betts）因身體不適，已提前返回美國。根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）記者哈里斯（Jack Harris）的報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）證實了這一消息。

羅伯斯在3月18日賽前受訪時表示：「目前對貝茲來說，回歸正常生活是最重要的事情，我們所有人都支持他。」

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貝茲據傳罹患腸胃炎，來日本之前就已感到身體不適。儘管他仍隨隊參與東京系列賽的遠征，但在與巨人和阪神虎的熱身賽中皆未登場，僅在場邊進行輕量的個人訓練。而在確定無法參與與小熊的東京開幕戰後，最終選擇提前返回美國。

《Dodger Blue》報導指出，貝茲將調整狀態，目標是3月27日的美國開幕戰。該報導還回顧了羅伯斯先前對貝茲健康狀況的擔憂，「自3月9日以來，貝茲就未曾出賽，羅伯斯表示，他因體重快速減輕及脫水問題，可能增加軟組織受傷的風險。」

目前，道奇隊將繼續在東京完成與小熊的海外系列賽，而貝茲的歸隊時間仍需視其恢復狀況而定。