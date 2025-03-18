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大谷翔平雙安建功！道奇4比1逆轉勝小熊　山本由伸奪開幕戰勝投

記者王真魚／綜合報導

道奇、小熊18日進行海外系列賽首場比賽，大谷翔平此戰以「第一棒、指定打擊（DH）」身份先發出場，單場貢獻雙安，帶動攻勢，山本由伸先發5局僅失1分好投奪勝，道奇終場4比1擊敗小熊。

大谷翔平先是在第5局敲出關鍵右前安打，掀起反攻氣勢，並在9局擊出右外野二壘安打，最終跑回保險分，整場比賽5打數2安打、2得分。他在賽後接受FOX體育場上採訪時笑著坦言，「我有點緊張...雖然我在打擊時通常不太會緊張，但這次久違地感到緊張地走上打擊區。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲大谷翔平雙安建功         。（圖／達志影像／美聯社）

山本由伸在比賽初登板就因投球計時違規（Pitch Clock Violation），迎來驚險的開局，但他仍成功化解危機。第2局，遭小熊的阿馬亞（Miguel Amaya）擊出二壘安打，失掉1分，但沒有讓比分進一步擴大。

之後，山本在第3局再度度過失分危機，第4局則投出2次三振，送出三上三下，展現王牌氣勢。接著，道奇打線開始發動反擊。

第5局，佩吉斯 （Andy Pages）選到四壞球保送上壘，大谷翔平隨後擊出本季首支安打，帶動球隊攻勢。全場氣氛瞬間升溫，艾德曼（Tommy Edman）隨後敲出適時安打，幫助道奇追平1比1。

下一棒T. 赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出游擊方向滾地球，小熊隊本有機會完成6-4-3雙殺守備，但二壘手卻發生傳一壘失誤，大谷趁機衝回本壘，助道奇成功逆轉。

接著，史密斯（Will Smith）補上適時安打，道奇單局灌進3分，超前比數。

山本由伸隨後穩住陣腳，第5局再度送出三上三下，最終繳出5局、72球、3安打、1失分的表現，順利拿下開幕戰勝投。下場後，他在休息區與大谷擊掌慶祝，甚至開心到在休息區替大谷按摩肩膀，畫面十分有趣。

比賽進入第9局，大谷翔平在第5個打席擊出右外野二壘安打，隨後靠赫南德茲的適時安打跑回保險分，讓道奇4比1鎖定勝局。

事實上，道奇隊在賽前經歷了突發狀況，明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）因左側肋骨不適臨時被移出先發陣容，迫使球隊緊急調整打線與守備佈局。比賽一開始，道奇甚至被小熊先發今永昇太壓制，前四局未能擊出任何安打，但大谷的關鍵一擊，讓比賽局勢徹底逆轉。

由於貝茲（Mookie Betts）因家庭因素緊急返美，原本的「MVP三巨頭」僅剩大谷獨自扛起進攻重任，而他也成功帶領球隊逆轉比賽。

牛棚方面，道奇由班達（Anthony Banda）接替第六局，卡斯佩里亞斯（Ben Casparius）負責第七局，而崔南（Blake Treinen）在第八局登板，這場比賽也是他MLB生涯第500場登板的里程碑。

崔南雖然一度讓小熊鈴木誠也站上得點圈，但最終成功讓他擊出三壘方向的直線球出局，化解危機。

第9局，剛加入球隊的左投史考特（Tanner Scott） 登板關門，成功守住勝利，道奇最終以4比1拿下開幕戰。

這場比賽，大谷翔平5打數2安打、2得分，吞下1次三振，山本由伸5局失1分奪勝，兩位日籍球星攜手助道奇旗開得勝，迎來本季開門紅！

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇開幕戰棒球MLB

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