新庄剛志大讚古林睿煬：大聯盟球探一定嚇壞了

▲古林睿煬 。（圖／截自日本北海道火腿鬥士IG）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿18日在北海道主場迎戰讀賣巨人，台灣好手古林睿煬中繼登板，飆速155公里，新庄剛志受訪表示，「大聯盟球探一定嚇壞了吧！」

日本火腿全場狂掃4發全壘打，展現驚人火力，最終以5比2獲勝。投手表現同樣不遑多讓，先發山崎福也主投6局未滿，僅失2分，壓制力十足。

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根據《東京體育報》報導，本場最受矚目的投手非台灣新援古林睿煬莫屬！他在7局接替登板，展現壓倒性的實力，以最快155公里速球搭配犀利變化球，投出2局僅被敲1安打，狂飆4次三振，未失分，有望搶下開季一軍的入場券。

對於球隊的整體狀態，總教練新庄剛志滿意地表示：「這支球隊的凝聚力越來越強，每個人都在提升狀態，而且到目前為止沒有人受傷，這真的很棒！」

談到古林的表現時，他更是笑著大讚：「古林真的投得太好了！大聯盟球探一定會驚呆吧，現在應該已經被盯上了（笑）。」

新庄剛志也在個人IG讚揚古林睿煬，原先曾提過要讓古林睿煬中繼角色出發，不過文中透露已經改變主意，「古林，真的很感謝你來到火腿隊！你的投球越來越好，每次登板都讓人驚艷！那顆球實在太想在先發時看到，所以接下來會讓你進行先發調整！」