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古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

記者王真魚／綜合報導

日職火腿隊台灣火球男古林睿煬今天熱身賽對戰讀賣巨人隊，後援2局送出四次三振、無失分，最快球速飆至155公里，展現壓制力。他的表現不僅讓球迷驚艷，甚至讓火腿監督新庄剛志改變原先規劃，決定讓他進行先發調整。

古林的火球魅力讓日本球迷掀起熱烈討論。比賽中，他以犀利速球封鎖巨人打線，讓社群媒體充滿驚嘆：「這速球太猛了！」、「完全是怪物級投手！」、「這樣的球速，日職先發等級！」甚至有球迷直言，「火腿現階段最快的直球應該就是他了，當然要讓他先發！」

儘管先前因春訓時間較短，部分球迷認為他可能先從牛棚適應，但隨著熱身賽表現出色，越來越多聲音希望他直接進入先發輪值，不浪費他的強大直球優勢。

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新庄剛志曾考慮讓古林擔任牛棚角色，但今天賽後，他在個人IG發文，公開表示改變想法，「古林，真的很感謝你來到火腿隊！你的投球越來越好，每次登板都讓人驚艷！」他進一步強調，「那顆球實在太想在先發時看到，所以接下來會讓你進行先發調整！」

這一發言等於正式確定，古林將從熱身賽後進入先發培養模式，未來有望在一軍展現他的壓制力。

目前古林在日職熱身賽已累積3局無失分，防禦率維持0.00，他的火球已經成功吸引日本球界關注。而火腿隊向來擅長培養年輕投手，不少球迷也期待他能持續進步，「等他再多掌握一顆變化球，就真的無敵了！」、「火腿正在打造新的王牌！」

火腿隊今天以5比2擊敗讀賣巨人，除了古林的好投，馬丁尼茲代打轟出關鍵全壘打，攻勢火力全開。新庄監督也特別在發文中提及：「代打時打出這種方向的全壘打，真的只能依靠你！」

▲▼ 古林睿煬 。（圖／截自日本北海道火腿鬥士IG）

▲台灣投手古林睿煬表現亮眼，火腿隊期待先發大爆發。（圖／截自日本北海道火腿鬥士IG）

關鍵字： 日職古林睿煬火腿隊台灣投手監督讚賞

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