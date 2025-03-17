對決大谷翔平首球？　今永昇太幽默猜拳：第25球的話「我出布！」

▲芝加哥小熊隊日本投手今永昇太 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊隊投手今永昇太將在3月18日的大聯盟開幕戰先發，迎戰洛杉磯道奇隊的山本由伸，這場日本投手雙強對決備受矚目。賽前，今永17日受訪談及對戰大谷翔平的策略，對於首球的球種則是守口如瓶，並幽默表示：「這就像玩猜拳時，提前告訴對方我要出剪刀一樣。」

今永進一步補充：「第一球不能說，但如果是第25球的話，我可以告訴你——大概會出『布』吧！」此話一出，引發全場笑聲。

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談到這場與大谷的正面對決，今永表示：「大谷翔平是毫無疑問的世界第一選手，我的目標就是投出自己最好的球，然後就看他能不能打到，這就是比賽的結果。我不會去做自己無法做到的事情，而是專注於自己的投球。」

過去在日職時期（橫濱DeNA）今永與大谷並未有交手紀錄，直到去年旅美後，在大聯盟對決5次，大谷吞下1次三振，沒有敲出任何安打，今永暫時佔上風。對於這次開幕戰的再次交鋒，今永表示：「有時候，他的技術可能會超越我，但這場比賽不會在某一次對決時就結束，我要堅持到最後一刻。」

此外，他也談到與山本由伸的「日本王牌對決」，表示：「無論比賽場合如何，我的職責不會改變，我只會專注於做好自己該做的事情。」他更高度評價山本的影響力：「山本是能夠激勵球隊士氣的投手，他的投球肯定會讓道奇打線更有活力，因此，我能否在那樣的氛圍中保持穩定，就是這場比賽的關鍵。」