連3屆奧運奪牌、創11項世界紀錄　IWF封郭婞淳「台灣最偉大」

▲「舉重女神」郭婞淳連3屆奧運奪牌。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

國際舉重總會（IWF）近日撰文回顧台灣舉重在奧運的歷史，將「舉重女神」郭婞淳封為「台灣最偉大」的舉重選手。內文提到，郭婞淳除了連3屆奧運奪牌，更5度贏得世界冠軍，6度稱霸亞洲賽場，已締造多達11項世界紀錄。

IWF指出，舉重是台灣在奧運殿堂最成功的項目，43面奧運獎牌中，舉重選手就貢獻了11面。這一切的起點可追溯至1984年，那時奧運的舉重比賽僅限男子參賽，在60公斤級項目中，蔡溫義勇奪銅牌，成為中華代表隊第1位站上奧運舉重頒獎台的選手。

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隨後的10面奧運獎牌全數來自女子選手，這要歸功於2000年奧運正式開放女子舉重項目。女子選手們在2000年雪梨奧運迎來輝煌的首次亮相，黎鋒英拿下53公斤級銀牌，郭羿含摘下75公斤級銅牌。

▲郭婞淳被國際舉重總會（IWF）封為台灣最偉大的舉重選手。（圖／路透社）

自2008年北京奧運起，直至2024年巴黎奧運，台灣的女子舉重選手從未缺席過奧運頒獎台。陳葦綾在2008年北京奧運遞補48公斤級金牌，成為台灣史上首位奧運舉重冠軍，她的隊友盧映錡則在63公斤級收穫銀牌。陳玟卉在2020東京奧運（2021年舉行）的64公斤級贏得銅牌。

IWF特別點名，許淑淨與郭婞淳是兩位值得特別提及的選手，因為她們都至少兩度登上奧運頒獎台。許淑淨在2012年倫敦、2016年里約兩度奪得53公斤級金牌；郭婞淳更是3度站上奧運頒獎台，分別在東京奧運奪金（59公斤級），以及2016年里約、2024年巴黎兩度摘銅。

「郭婞淳可以說是台灣最偉大的舉重選手，除了奧運成就，她還5次奪得世界冠軍，6度稱霸亞洲賽場。31歲的她，迄今已創下11項世界紀錄。」IWF如此寫道。