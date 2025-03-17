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郭俊麟化身「獅王」！台日雙獅10週年主視覺曝光

▲統一獅主視覺設計。（圖／統一獅提供）

▲統一獅主視覺設計。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅與埼玉西武獅自2016年展開「台日雙獅好友」交流活動，至今即將邁入第十年。為了慶祝這個重要的里程碑，今年的雙獅對決將首次移師臺北大巨蛋舉辦，讓更多球迷一同見證這場橫跨十年的深厚友誼，為雙獅交流開創新時代。

為迎接台日雙獅好友交流十週年，本次特別推出全新10週年標誌，設計結合大巨蛋意象與獅爪圖騰，字樣選用具有厚重感的歌德字體，並巧妙融入「LION」字樣，象徵兩隊緊密的合作關係。

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在主視覺拍攝上，由曾效力埼玉西武獅、現為統一獅人氣球星的郭俊麟領軍，搭配高塩將樹、邱浩鈞、林靖凱、陳重廷、蘇智傑等六名球員，以向前邁進、勇往直前的動感風格，展現雙獅十年來的合作歷史。視覺設計以統一獅的亮橘色與埼玉西武獅的藏青色為主軸，並搭配象徵獅爪撕裂星空的設計，象徵雙獅並肩作戰、氣勢如虹，展現出雙方球隊的強大精神與不屈個性。

今年度的台日雙獅主題日球衣由統一獅與埼玉西武獅共同設計，以白色基底搭配袖口的雙獅色系（橘色與藍色），呈現簡約又不失霸氣的設計風格。球衣左臂更特別繡上台日雙獅10週年紀念限定LOGO，讓這件球衣成為別具收藏價值的紀念款。

2025年台日雙獅好友交流主題日，將於4月11日至13日在台北大巨蛋盛大舉行，系列賽門票現已在全台統一超商ibon售票系統熱賣中。

值得一提的是，4月12日、4月13日雙獅主題日特別推出「雙獅10週年紀念法被席」，凡購買此區門票，週六可獲得埼玉西武獅藍款法被，週日則可獲得統一獅橘款法被，數量有限，球迷務必把握機會提前購票，一同參與這場見證台日雙獅深厚情誼的棒球盛宴！

關鍵字： 友誼十週年主題日球衣紀念

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