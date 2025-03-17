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感動台灣大韓援時代！邊荷律想帶李珠珢吃遍美食：讓她加入胖胖Team

▲▼李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律與李丹妃確定續約，將再度為兄弟球迷熱情應援。談到今年中職已有多達12位韓籍啦啦隊成員來台發展，她們都表示相當感動，邊荷律更笑說，希望能帶「AI女神」李珠珢去品嚐美食，讓她加入自己的「胖胖Team」！

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員邊荷律。（圖／記者李毓康攝）

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▲中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員邊荷律。（圖／記者李毓康攝）

邊荷律談到續留兄弟啦啦隊的心情時表示：「這是我在台灣的第二年，去年因為不熟悉中文，也還在適應環境，感覺有點辛苦。但現在我已經能夠適應台灣，也能在沒有翻譯的情況下，和隊友們多多聊天。今年的目標是希望在沒有翻譯的情況下，能夠直接回答記者的問題！」

至於有球迷發現她「變瘦了」，邊荷律則坦言：「其實來台灣之後又變胖了！」她笑說：「我在韓國曾戒糖、戒飯，但來台灣後又胖回去了。」

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員邊荷律(中)。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員邊荷律(中)。（圖／記者李毓康攝）

李丹妃目前同時在台、韓兩地擔任啦啦隊員，當被問及如何兼顧兩邊的活動時，她表示：「韓國的隊伍要晉級冠軍賽，足球開幕戰也開始，兄弟開幕戰也近在眼前，最近真的是一週飛來飛去！」她透露，等一下凌晨就要飛回韓國參加冠軍戰表演，但她也強調：「雖然很辛苦，但會好好調整狀態，迎接兄弟開幕戰。」

談到越來越多韓籍成員來台發展的趨勢，李丹妃感性表示：「謝謝台灣球迷對韓國啦啦隊的關心，真的很開心也很感動，希望大家的發展都能越來越好！加油！」

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員李丹妃。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員李丹妃。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員李丹妃。（圖／記者李毓康攝）

邊荷律則說：「這麼多韓國啦啦隊來台灣活動真的很神奇，也很感謝大家的支持，希望台韓能一直維持這麼好的感情。」她更透露，自己想帶許多韓籍啦啦隊朋友來台灣吃牛肉、火鍋、冰淇淋等各種美食，「只是大家行程都太滿了，還沒辦法去吃！」

當被問到最想帶李珠珢去吃什麼時，邊荷律笑著說：「希望可以帶她去台灣各地吃美食，再看看她最喜歡什麼。然後……我要把她拉進我的『胖胖Team』！」

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員邊荷律。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員邊荷律。（圖／記者李毓康攝）

各隊外籍成員名單：

味全龍：李多慧（韓籍）
樂天桃猿：禹洙漢、河智媛、廉世彬（以上韓籍）
台鋼雄鷹：安芝儇、朴旻曙（以上韓籍）
富邦悍將：李珠珢、李雅英、南珉貞（以上韓籍）
統一獅：趙娟週（韓籍）、希美、千紘（以上日籍）
中信兄弟：邊荷律、李丹妃（以上韓籍）

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員李丹妃(左)、邊荷律(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員李丹妃(左)、邊荷律(右)。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 啦啦隊中信兄弟續約台韓情誼美食

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