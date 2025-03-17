運動雲

>

道奇強打確定打不了東京開幕戰！　貝茲恐提前回美國

▲▼道奇強打貝茲將因病缺席MLB東京開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇強打貝茲將因病缺席MLB東京開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇強打貝茲（Mookie Betts）因病缺席了上周的東京系列賽熱身賽，根據大聯盟官網的消息，他在訓練後仍感到疲憊，確定無法參加明後天對芝加哥小熊的海外開幕戰，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，正考慮讓貝茲提前返美。

貝茲在搭機前往日本前就出現類流感症狀，周末兩場熱身賽皆未出賽，他上一次出戰春訓比賽已是3月10日。道奇總教練羅伯斯16日親自觀察貝茲的狀況，儘管這位32歲全明星內野手當天參加了部分訓練，但訓練結束後明顯感到疲憊，球團最終決定不讓他冒險出戰海外開幕戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼道奇強打貝茲將因病缺席MLB東京開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇強打貝茲飛往日本前就出現類似流感的症狀。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯指出，「我們必須考慮到貝茲的健康，不希望讓他承受過多風險，即便這是一場特別的開幕戰。」

原先道奇預計在17日的練習後做出最終決定，若貝茲狀態允許，他將完整參與訓練，並在18日比賽當天進行最後確認。不過，在時間壓力下，球隊最終選擇謹慎行事，讓貝茲休養，而這個決定勢必影響道奇的開幕戰陣容安排。

貝茲本季將擔任道奇的先發游擊手，他的缺陣使得老將羅哈斯（Miguel Rojas）成為臨時替補人選。隨著道奇確定讓貝茲休息，球隊也正在評估是否提前送他返回美國，以確保他能夠健康迎接3月27日的主場開幕戰。

關鍵字： MLB道奇貝茲Mookie Betts

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

少見「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕：錯誤示範

少見「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕：錯誤示範

洲際球場外野「一片白」惹議　蔡其昌承諾要求業主改善

洲際球場外野「一片白」惹議　蔡其昌承諾要求業主改善

大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

兄弟啦啦隊日籍新成員曝光！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑

兄弟啦啦隊日籍新成員曝光！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

蒙德茲控球走鐘「不能參考」　平野惠一要張士綸抓住機會

蒙德茲控球走鐘「不能參考」　平野惠一要張士綸抓住機會

失誤淚崩的「西班牙三壘手」突PO中華民國國旗　網敲碗來中職

失誤淚崩的「西班牙三壘手」突PO中華民國國旗　網敲碗來中職

阪神虎連2天擊敗MLB球隊　美國球迷喊話加入大聯盟：換掉白襪！

阪神虎連2天擊敗MLB球隊　美國球迷喊話加入大聯盟：換掉白襪！

李珠珢前進東京巨蛋！穿洋基球衣嗨喊：相當興奮

李珠珢前進東京巨蛋！穿洋基球衣嗨喊：相當興奮

【亂認小孩】爸接女兒放學「臉盲認錯人」　媽傻眼笑翻

熱門新聞

少見「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕：錯誤示範

洲際球場外野「一片白」惹議　蔡其昌承諾要求業主改善

大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

兄弟啦啦隊日籍新成員曝光！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕

2洲際外野一片白　蔡其昌要求改善

3大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

4桃子秀體操實力、韓籍女神喊總冠軍

5兄弟啦啦隊日籍新成員桃子曝光！

最新新聞

1邊荷律想帶李珠珢吃遍台灣：讓她加入胖胖Team

2魔術班凱羅扮殺手　騎士16連勝遭終結

3PS多國聯軍！短今多國語言受訪笑翻全場

4道奇強打確定打不了東京開幕戰！

5還是靠金童　唐西奇33分湖人止4連敗

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366