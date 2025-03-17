道奇強打確定打不了東京開幕戰！　貝茲恐提前回美國

▲道奇強打貝茲將因病缺席MLB東京開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇強打貝茲（Mookie Betts）因病缺席了上周的東京系列賽熱身賽，根據大聯盟官網的消息，他在訓練後仍感到疲憊，確定無法參加明後天對芝加哥小熊的海外開幕戰，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，正考慮讓貝茲提前返美。

貝茲在搭機前往日本前就出現類流感症狀，周末兩場熱身賽皆未出賽，他上一次出戰春訓比賽已是3月10日。道奇總教練羅伯斯16日親自觀察貝茲的狀況，儘管這位32歲全明星內野手當天參加了部分訓練，但訓練結束後明顯感到疲憊，球團最終決定不讓他冒險出戰海外開幕戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲道奇強打貝茲飛往日本前就出現類似流感的症狀。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯指出，「我們必須考慮到貝茲的健康，不希望讓他承受過多風險，即便這是一場特別的開幕戰。」

原先道奇預計在17日的練習後做出最終決定，若貝茲狀態允許，他將完整參與訓練，並在18日比賽當天進行最後確認。不過，在時間壓力下，球隊最終選擇謹慎行事，讓貝茲休養，而這個決定勢必影響道奇的開幕戰陣容安排。

貝茲本季將擔任道奇的先發游擊手，他的缺陣使得老將羅哈斯（Miguel Rojas）成為臨時替補人選。隨著道奇確定讓貝茲休息，球隊也正在評估是否提前送他返回美國，以確保他能夠健康迎接3月27日的主場開幕戰。