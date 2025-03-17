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兄弟啦啦隊日籍新成員曝光！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑

▲中信兄弟啦啦隊新日籍成員菊池桃子。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟啦啦隊新日籍成員菊池桃子。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 於17日舉行新球季發布會，正式揭曉2025年球季的陣容與新成員，來自日本的菊池桃子驚喜亮相。

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Passion Sisters 去年陣容多達25人，其中包含韓籍成員邊荷律、李丹妃，在粉絲間擁有極高人氣。今年球隊迎來全新變化，菊池桃子的加入，為團隊增添不同風格的國際魅力。

▲菊池桃子秀「一字馬」。（圖／截自菊池桃子IG）

▲菊池桃子秀「一字馬」。（圖／截自菊池桃子IG）

菊池桃子今日登場，過去以「一字馬」為名，擁有不凡的體操實力，自我介紹時表示：「大家好！我是菊池桃子！我是1月5日出生，血型B型的日本人。在日本時，我曾是NPB讀賣巨人隊啦啦隊的一員，還曾擔任過隊長。我擁有16年的新體操經驗，希望用I字平衡吸引大家的目光！」

她也特別提到自己名字的意義：「我的名字中的『菊』代表日本的國花，而『桃』則是台灣象徵吉祥的水果，所以我的名字融合了日本與台灣的特色。希望未來能成為日本與台灣之間的橋樑，用行動實現名字的意義！」她最後也向球迷誠摯地說道：「請多多指教！」

菊池桃子在記者會上用中文自我介紹：「我是菊池桃子，請叫我桃子，很高興見到大家。我曾擔任讀賣巨人啦啦隊隊員，有16年體操經驗，加入兄弟啦啦隊 是我的夢想。我一定會努力應援的，很期待在球場見到大家喔！」她更精心準備了一段彩帶舞，展現 深厚的體操實力，並秀出招牌「一字馬」及空翻技巧，不愧是 前讀賣巨人啦啦隊隊長，驚艷全場。

菊池桃子談到為何中信兄弟啦啦隊是她的夢想團隊時表示，「在日本，台灣啦啦隊非常受歡迎，尤其是自亞冠賽開始，我有機會以啦啦隊成員的身份參與國際賽，當時親眼見到台灣啦啦隊在我面前表演，深受震撼，從那一刻起，我便夢想能夠加入中信兄弟啦啦隊。如今能夠成為憧憬已久的團隊的一員，我也希望自己未來能成為讓人憧憬的存在。」

▲中信兄弟啦啦隊女孩菊池桃子。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟啦啦隊女孩菊池桃子。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟啦啦隊日籍成員菊池桃子國際魅力

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