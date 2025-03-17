李灝宇新秀對抗賽擔任第四棒　兩度上壘跑回2分表現亮眼　

▲ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣怪力男」李灝宇於17日（台灣時間）在春訓新秀對抗賽先發出賽，與勇士新秀隊交手，4打席中兩度上壘，並跑回2分。

Hao-Yu Lee bounces an infield single up the middle. pic.twitter.com/i4XFhKrdOo [廣告]請繼續往下閱讀... March 16, 2025

李灝宇擔任第四棒、指定打擊，2局上第一打席敲出內野滾地球，憑藉腳程跑出內野安打，隨後靠著隊友安打與滾地球推進，成功跑回團隊的第一分。3局上第二打席則擊出左外野飛球遭接殺。

5局上，李灝宇透過保送上壘，並利用暴投攻佔得點圈，隨後在Bryce Rainer擊出安打時跑回分數。7局上第四打席與9局上第五打席皆遭三振。最終老虎以6比3贏得勝利。

李灝宇今年在大聯盟春訓獲得不少出賽機會，目前累計13場出賽，22打數敲出3支安打，打擊率.136，並在新秀對抗賽中打滿全場。身為老虎農場排名第8的新秀，他被寄望有機會在本季首次升上3A，邁向大聯盟的道路更進一步。