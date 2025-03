李灝宇新秀對抗賽擔任第四棒　兩度上壘跑回2分表現亮眼　

▲ 李灝宇 。(圖/截自brossports_officia IG)

記者楊舒帆/綜合報導

「台灣怪力男」李灝宇於17日(台灣時間)在春訓新秀對抗賽先發出賽,與勇士新秀隊交手,4打席中兩度上壘,並跑回2分。

Hao-Yu Lee bounces an infield single up the middle. pic.twitter.com/i4XFhKrdOo