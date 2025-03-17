大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

▲▼大谷翔平宴請道奇隊友。（圖／截自IG:shoheiohtani）



記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊在與讀賣巨人、阪神虎的熱身賽結束後，由大谷翔平、山本由伸及佐佐木朗希作東，宴請隊友及家屬也把握時間探索東京，盡情享受當地的美食與文化。

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就在17日晚間這場「日式款待晚宴」，邀請道奇隊內多達30名球員共襄盛舉。根據日媒報導，當晚的宴會場地布置華麗，還特別邀請了多位頂級日本料理大師，為球員們帶來極致的和食體驗。從現場的「鮪魚解體秀」開始，球員們享用極上壽司與烤雞串，場面相當熱鬧。

然而，當晚最讓人捧腹大笑的時刻，來自道奇隊內最具活力的氣氛擔當赫南德茲（Enrique Hernández）。根據山本由伸在社群媒體上分享的畫面，赫南德茲當場被日本大廚熱情邀請，興奮地在頭上綁上傳統的「日式扭鉢卷」頭巾，擺出充滿自信的勝利手勢，最後還給了廚師一個大擁抱，逗得現場球員們笑聲不斷。

畫面中，坐在山本旁大谷翔平在個人 IG分享了當晚的溫馨畫面，包括一張與隊友們合影的照片，背景中還有一條巨大的鮪魚，顯示這場晚宴極具日本風情。米格爾・羅哈斯（Miguel Rojas）也轉發了照片，並特別用日文寫下：「どうもありがとうございます（非常感謝）」，向大谷、山本和佐佐木致意。

晚宴最有趣的畫面之一，來自道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）。當壽司師傅端上「海膽壽司」時，弗里曼露出為難的表情，甚至一度苦笑著抱頭，看起來相當猶豫。明顯能看出，他對海膽並不太感興趣。

不過，在隊友們的鼓勵下，弗里曼終於下定決心：「好吧，我來試試看！」他熟練地拿起筷子，夾起海膽壽司放入口中，隨後臉上露出微妙的表情，努力咀嚼著。隊友們關心地問：「怎麼樣？還不錯吧？」片刻後，弗里曼終於點頭微笑，驚訝地說：「咦？這其實沒有那麼糟糕！」這一幕讓現場所有人爆笑鼓掌，就連大谷翔平也忍不住發出爽朗的笑聲。

▲赫南德茲（Enrique Hernández）搞笑畫面流出。（圖／截自山本由伸IG限動）