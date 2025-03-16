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才木浩人如願用指叉球復仇大谷翔平　賽後馬上向道奇強投討教投球

▲▼阪神虎投手才木浩人。（圖／達志影像／美聯社）

▲阪神虎投手才木浩人。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年MLB東京系列賽道奇與阪神的熱身賽於16日在東京巨蛋舉行，最終阪神以3比0完封道奇，取得對抗大聯盟球隊的二連勝。阪神先發投手才木浩人與道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）賽後還馬上交流球路。

此役，阪神重砲佐藤輝明轟出3分砲，先發投手才木浩人繳出5局無失分的優質表現，成功壓制道奇打線。而前一天，阪神才剛完封小熊，這場勝利讓日職球迷士氣大振。

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特別的是，才木浩人在比賽中成功讓大谷翔平吞下三振，復仇兩年前WBC熱身賽曾被「單膝轟」的那顆指叉球。才木此役的球速最快達95英里（約152.8公里），搭配犀利的指叉球壓制道奇強打群。他回顧自己的表現時表示：「今天速球能夠有效攻擊打者，指叉球也能拿到三振，基本上是按照自己想要的方式投球。」

才木與大谷翔平的首次對決發生在首局，他先用兩顆速球取得球數領先，接著連續投出三顆指叉球，成功讓大谷揮棒落空，送出三振。他坦言，這次對戰前便有特別設定策略：「其實我一直想用那顆被轟的球來三振他，所以決定如果取得好球數優勢，就會持續投指叉球。」對於那顆狠狠砸向地面的指叉球，他笑著說：「有點太用力了！」

比賽結束後，兩隊球員在場上合影留念，隨後道奇隊的第三任投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與阪神先發才木浩人留下來，進行了一場投球技巧交流。兩人透過翻譯進行對話，甚至當場親自示範球的握法，熱烈討論約兩分鐘。

賽後葛拉斯諾受訪時透露：「我們聊的是曲球的握法。他向我請教了一些問題，但時間有點趕，我其實也有很多問題想問他。」

對於才木的投球表現，葛拉斯諾更是讚譽有加：「他的表現真的很棒，真的很棒！他的穩定度與球的尾勁都相當出色。」才木這場比賽主投5局僅被敲出1支安打，送出7次三振，成功壓制道奇強大打線，讓對手也留下深刻印象。

才木在賽後展現了極高的自我要求，對於封鎖世界冠軍道奇打線，他謙虛表示：「他們才剛來日本，時差與狀態的調整可能還沒完全到位，所以我不會太過自滿。不過這場比賽的感覺確實不錯。」

對於向道奇投手葛拉斯諾交流投球技巧，特別詢問變化球的握法，才木也說，「其實有很多想問的東西，能夠向這樣的投手學習，真的收穫很多。」

關鍵字： 阪神才木浩人大谷翔平MLB日職

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