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陳偉殷重返名古屋引退！告別最愛投手丘致詞哽咽　球迷掌聲不斷

▲陳偉殷引退。（圖／球迷提供）

▲陳偉殷引退。（圖／球迷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

陳偉殷回到職棒生涯起點——名古屋巨蛋舉行引退儀式，他特別穿上昔日 21 號 中日龍球衣，並拿著 2009 年奪得防禦率王的手套投出最後一球。在感性致詞時，他一度哽咽。

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陳偉殷致詞時動容地說：「今天，能夠作為中日龍隊的一員，再度站上這片我最熱愛的投手丘，讓我感到非常開心。對我來說，這並非離別，而是夢想的完美句點。中日龍隊，還有一直支持我的球迷們，真的非常感謝你們！」

在球迷的熱烈掌聲中，他舉手致意，邁步走上投手丘。輕輕投出的那顆球測得球速為 95公里，筆直地飛向捕手的手套。曾經與他並肩作戰的大島洋平與大野雄大為他獻上花束，他露出燦爛的笑容。

「能夠獲得這樣的機會，讓我內心充滿感激。這裡是培養我的地方，奪冠的時刻、新人年的回憶，各種畫面浮現在腦海中，能夠再次站上這裡投球，讓我感動不已。」他滿懷喜悅地說道。最後，陳偉殷與吉祥物 Doala 攜手向球迷道謝，全場觀眾熱情呼喊他的名字掌聲不斷，場面相當溫馨。

陳偉殷在日本職棒的生涯起步於中日龍隊。2004 年加盟中日龍後，他經歷傷勢復健，並於 2008 至 2011 年間成為球隊的先發主力。2009 年是他在日職的巔峰之年，該季繳出 1.54 的驚人防禦率，勇奪中央聯盟防禦率王。效力中日期間，他累積 36 勝 30 敗，防禦率 2.59 的優異成績（四個完整球季防禦率僅 2.68），並多次幫助球隊打進季後賽。

▲陳偉殷引退。（圖／球迷提供）

▲陳偉殷引退。（圖／球迷提供）

關鍵字： 陳偉殷中日龍引退日本職棒感動

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