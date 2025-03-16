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活塞主帥批裁判「標準不一」　賽後記者會大暴怒

▲▼活塞總教練畢柯斯塔夫怒轟裁判執法標準不一。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞總教練畢柯斯塔夫（左）怒轟裁判執法標準不一。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

底特律活塞今（16）日以107比113不敵奧克拉荷馬雷霆，吞下近期6戰中的第4敗。賽後，活塞總教練畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）怒不可遏，將輸球主因歸咎裁判執法，甚至在記者會上猛敲桌子、憤怒丟掉數據統計表，表達對裁判的不滿。

畢柯斯塔夫認為活塞在這場比賽中遭受極不公平的對待，尤其是第3節末段，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）因與裁判爭執而遭驅逐出場，畢柯斯塔夫認為這個決策非常荒謬，因而在賽後記者會上大發雷霆。

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「我對今晚的執法感到噁心！這場比賽的無禮程度超過了極限。」畢柯斯塔夫在記者會上激動地表示，「雷霆有球員因為踩到自己隊友的腳而倒地，裁判竟然回放檢視我們是否有敵意犯規，而對手用手肘攻擊我們球員的胸口、脖子，我請求他們至少看一下回放，但裁判連理都不理！這種不尊重已經到了極限，我不會讓我的球員再這樣被對待。」

▲▼活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞康寧漢（右）遭犯規。（圖／達志影像／美聯社，下同）

康寧漢在第3節末段因對裁判爆粗口吃到技術犯規，隨後又因繼續抱怨再被追加技術犯規，直接遭到驅逐出場。畢柯斯塔夫對此極為不滿，他認為裁判對待活塞的標準與聯盟其他球隊不同，嚴重影響比賽公平性。

「我們正在培養年輕球員，他們努力拚搏，至少應該獲得與其他球隊相同的尊重，裁判應該用一樣的標準來執法，而不是像今晚這樣讓人感到噁心。」畢柯斯塔夫一邊敲桌一邊怒吼，「我們受夠了！今晚的比賽是一場對我們球隊極度不尊重的表現！」

▲▼活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

活塞近期戰績不佳，近6場比賽僅拿下2勝，目前落後東區第4的密爾瓦基公鹿2場勝差，而這場比賽更讓他們雪上加霜，面對奪冠熱門的雷霆，第4節卻少了康寧漢，戰力大受影響，最終吞下敗仗。

雖然畢柯斯塔夫的發言展現了他對球隊的力挺，但這樣的激烈言論幾乎可以確定將招致聯盟的罰款。在NBA歷來的處罰標準中，公開批評裁判往往會導致數萬美元的罰款，而這次他極具爆發力的發言，很可能無法倖免。

關鍵字： NBA活塞畢柯斯塔夫

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