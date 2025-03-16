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韓女團MISAMO東京巨蛋引騷動　山本由伸合照、羅哈斯開心指導投球

▲▼道奇羅哈斯與開球嘉賓Mina、Sana、Momo合照。（圖／翻攝自X／帳號名稱@Dodgers）

▲道奇羅哈斯（左）與開球嘉賓Sana、Momo、Mina（由左至右）合照。（圖／翻攝自X／帳號名稱@Dodgers）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

MLB東京系列賽熱身賽洛杉磯道奇對阪神虎今（16）日在東京巨蛋舉行。本場賽事除了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等大聯盟日籍球星備受關注外，韓國女團TWICE日籍成員Mina、Sana、Momo所組成的小分隊MISAMO也成為全場焦點。道奇球星山本由伸先是現身與MISAMO合影，而老將羅哈斯（Miguel Rojas）更親自下場傳授投球技巧，讓現場氛圍熱烈無比。

MISAMO受邀擔任本場熱身賽的開球嘉賓，並於賽前現身場邊，瞬間引發騷動。阪神虎球員與教練紛紛拿起手機拍照，道奇日籍強投山本由伸也親自上前和3人合影，場面相當歡樂。

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今早MISAMO不僅來觀看賽前練習，她們還接受了道奇內野手羅哈斯的「特別投球課」。羅哈斯從直球的握法開始，一步步講解如何正確施力與出手，並耐心示範投球姿勢，確保3人能夠順利完成開球儀式，Momo甚至與羅哈斯進行了簡單的傳接球互動，展現逗趣的一面。

投球訓練結束後，道奇隊官方X發布了一張羅哈斯與MISAMO的合照，並寫下，「首先，先來與MISAMO自拍！」這張照片一經上傳便在社群媒體上瘋傳，粉絲興奮留言，「這畫面太夢幻了！」、「Migi（羅哈斯）居然和MISAMO合照，這誰受得了！」、「可愛度爆表！」

在MISAMO開球之後，MLB東京系列賽也將於18日迎來正式開幕戰，道奇與小熊將展開對決。道奇將由山本由伸擔任先發，迎戰小熊的今永昇太，而19日的第2戰則將迎來道奇年輕王牌佐佐木朗希的MLB先發首秀。

關鍵字： MLBK-POPMISAMOTWICE道奇山本由伸羅哈斯

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