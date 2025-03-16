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又是指叉球！才木浩人勇敢應戰　大谷翔平睽違741天再對決遭三振

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平能否上演凱旋連兩戰開轟？他在16日道奇對阪神的熱身賽中，繼續擔任第一棒指定打擊（DH）先發，迎戰阪神先發投手才木浩人。這場對決也是兩人自2023年經典賽熱身賽以來首次交手，當時大谷曾用單膝跪地的「神技」敲出三分砲，而這次，他在首打席卻遭才木浩人三振，未能複製當年驚奇一擊。

道奇隊16日迎戰阪神虎，先發陣容正式公佈，大谷翔平連續先發出賽，讓日本球迷大飽眼福。前一戰，他剛從巨人投手戶郷翔征手中轟出睽違734天的「凱旋2分砲」，這場比賽能否再度開轟，成為外界關注焦點。

賽前，日媒特別回顧2023年WBC熱身賽的經典畫面，當時大谷面對才木浩人的指叉球，單膝跪地、右手一揮，便將球轟出中外野牆，驚豔全球。而這次，才木依舊選擇以指叉球應戰，展現強烈對決意識。

這場相隔741天的再戰，才木在1局上投出152公里直球，大谷先是打成界外，接著連續看了兩顆落地的指叉球。最後，在2好2壞情況下，才木再次投出指叉球，大谷揮棒落空，吞下三振。有趣的是，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前還打趣表示：「這次不會再投指叉球吧！」然而，才木不僅再次使用這顆球，還成功解決大谷。

道奇本場比賽的先發投手為新加盟、曾兩度獲得賽揚獎的左投史內爾（Blake Snell），後援則有大物右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，強力投手陣容迎戰阪神。這場比賽不僅是大谷翔平與才木浩人的對決，也將是道奇與阪神之間的一場高水準交鋒。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊阪神虎日本棒球熱身賽

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