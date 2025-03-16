遭大谷翔平砲轟震撼教育　戶鄉翔征驚嘆：力量真的驚人

▲世界12強棒球賽冠軍戰，戶郷翔征。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本讀賣巨人投手戶鄉翔征在對戰世界冠軍道奇隊的強大打線時，遭遇了大聯盟級別的震撼洗禮。「能夠與大谷翔平對決，我非常期待，能與世界冠軍隊交手也讓我十分興奮。」身為先發投手的戶鄉，這場比賽對他來說成為了一次寶貴的經驗。

首局，戶鄉在滿球數的情況下，對大谷投出四壞球保送，他露出悔恨的表情仰望天空，但隨後讓艾德曼（Tommy Edman）擊出一壘滾地球形成雙殺打，成功度過首局危機。而到了第二局，他更是讓道奇打線完全熄火，未被擊出任何安打。

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然而，關鍵的第三局，情勢急轉直下，這一局成為戶鄉「重新審視自己能力的時刻」。此局開局，他先被康佛托（Michael Conforto）敲出右外野陽春全壘打，讓道奇率先取得1分。接著，巨人再丟1分後，場上形成無人出局、二壘有跑者的局面，輪到大谷翔平的第二打席，戶鄉投出曲球試圖干擾打擊節奏，雖然打中球棒前端，卻還是被大谷轟出右中間全壘打，這支兩分砲直接飛進中段看台。再之後，他又在兩出局後被赫南德茲（Teoscar Hernández）補上一發全壘打，生涯首次在單局內遭遇三支全壘打，一舉丟掉5分。

據日媒《Daily》報導，賽後戶鄉回顧這一局並驚嘆道：「從影片來看，大谷打到的明明是球棒前端，但竟然還能把球轟出去，他的力量真的驚人！這讓我更深刻意識到自己還有很多需要學習和改進的地方，研究功課還不夠多，技術也還不足。」

不過，戶鄉並未因此氣餒，他在四局開始調整策略，開始頻繁使用新球種卡特球，並在五局面對大谷的第三個打席時，成功讓他擊出二壘滾地球出局，取得小小的復仇。

巨人隊總教練阿部慎之助則認為，這場比賽對戶鄉來說是一個很好的學習機會，他表示：「這對他來說應該是一帖良藥（很好的經驗）。」雖然戶鄉在這場比賽中吃足了苦頭，但也獲得了寶貴的實戰經驗。